На дивному об'єкті між Сатурном і Ураном відбуваються незвичайні зміни: що відомо

Згідно з дослідженням, дивне планетарне тіло має диск із крижаного пилу, який змінює свою форму.

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Автори дослідження, опублікованого у виданні The Planetary Science Journal, виявили, що незвичне планетарне тіло, яке наближається до Сонця так само близько, як Сатурн, і віддаляється так само далеко, як Уран, має навколо себе диск із пилу, який змінює форму і може імітувати кільця, пише Live Science.

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Учені провели спостереження за планетарним тілом, що належить до групи кентаврів (об'єкти, що мають властивості астероїдів і комет, розташовані між Юпітером і Нептуном) під назвою (2060) Хірон. Цей об'єкт має діаметр 218 км, але жоден космічний апарат ще не вивчав кентаврів з близької відстані.

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Ще 12 років тому астрономи спостерігали за об'єктом (2060) Хірон, коли він кілька разів блокував світло далекої зірки таким чином, що вчені припустили існування навколо нього кілець із пилу. 5 років тому вчені провели нове спостереження за планетарним тілом, коли воно блокувало світло іншої зірки. Спостереження показало, що світло зірки було заблоковане матеріалом, розташованим від 300 до 400 км з кожного боку Хірона. Вчені зробили висновок, що матеріал може перебувати на висоті від 100 до 130 км над поверхнею кентавра. Ці спостереження піддали сумніву попередні висновки про те, що в об'єкта є стабільна кільцева система.

Вчені зробили висновок, що матеріал може перебувати на висоті від 100 до 130 км над поверхнею кентавра. Ці спостереження піддали сумніву попередні висновки про те, що в об'єкта є стабільна кільцева система Фото: Live Science

Нові спостереження вчених підтвердили минулі дані, що дало змогу припустити про існування у Хірона нестабільної кільцевої системи, диска з крижаного пилу, який нині змінює свою форму. Вчені виявили, що цей диск має діаметр приблизно 580 км, постійно змінюється з утворенням різних структур і може імітувати кільця.

Поки що астрономи точно не знають, звідки взявся матеріал, що оточує кентавр, але, найімовірніше, він викидається з поверхні планетарного тіла. Це може відбуватися в результаті таких самих процесів, які відбуваються на кометах, коли їхня кома збільшується за рахунок нового матеріалу і зростає яскравість. Дійсно, як показали спостереження Хірон іноді стає яскравішим, тобто відбиває більше сонячного світла.

За словами вчених, подальші спостереження мають пролити світло на те, що ж насправді відбувається навколо дивного об'єкта в далекому космосі.

Як уже писав Фокус, руховий модуль, який доставив історичний індійський апарат на Місяць, повернувся на орбіту навколо Землі. Вчені хочуть перевірити, яким чином можна доставити зразки місячного реголіту на нашу планету.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили в центрі Чумацького Шляху зірку, яка прилетіла сюди з іншої галактики. Для цього їй довелося подолати приблизно 50 000 світлових років.

Нагадуємо, що до астероїда Психея зараз летить однойменний зонд NASA для того, щоб дізнатися, чи справді в цьому камені дуже багато цінних металів. Цей апарат вперше використав свої камери для того, щоб зробити фотографії далеких зірок, як уже писав Фокус.