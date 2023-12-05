Біля чорної діри в центрі Чумацького Шляху вперше виявлено зірку не з цього світу (фото)

Для того, щоб опинитися там, де було виявлено зірок, вона подолала відстань у приблизно 50 тисяч світлових років.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Proceedings of the Japan Academy, Series B, астрономи вперше виявили поруч із надмасивною чорною дірою в центрі нашої галактики зірку, яка прибула сюди з-за меж Чумацького Шляху, пише Phys.

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Учені вже виявили багато зірок, які знаходяться в околицях надмасивної чорної діри Стрілець А*. Але величезна гравітація чорної діри робить навколишній космос непридатним для того, щоб тут з'являлися нові зірки. Це означає, що вони переміщаються сюди з інших регіонів галактики, а можливо, навіть з інших галактик. Астрономи виявили зірку, названу S0-6, яка знаходиться на відстані всього 0,04 світлового року від надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху.

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Вчені з'ясували, що її вік становить приблизно 10 млрд років, а хімічний склад зірки схожий на склад зірок, виявлених у сусідніх із Чумацьким Шляхом невеликих галактиках, таких як Мала Магелланова Хмара та карликова галактика в Стрільці.

Автори дослідження дійшли висновку, що ця зірка спочатку з'явилася в нині не існуючій маленькій галактиці, яка оберталася навколо Чумацького Шляху, а потім була поглинена нашою галактикою. Таким чином вчені вперше виявили поруч із чорною дірою Стрілець А*, зірку, яка з'явилася не в Чумацькому Шляху.

Центральна область галактики Чумацький Шлях, зафіксована телескопом Субару. На зображенні видно безліч зірок у полі зору діаметром близько 0,4 світлового року. Зірка S0-6 (синій кружок), об'єкт цього дослідження, розташована приблизно за 0,04 світлового року від надмасивної чорної діри Стрілець А* (зелений кружок) Фото: phys.org

Щоб дістатися до свого нинішнього місця розташування, як вважають вчені, зірка S0-6 повинна була подолати відстань у приблизно 50 тисяч світлових років. Але, найімовірніше, вона подолала більшу відстань, адже вона наближалася до чорної діри не по прямій, а по спіралі.

Нове відкриття означає, що деякі зірки в центрі нашої галактики не тільки прибули з інших регіонів галактики, а й мігрували сюди з набагато більших відстаней, тобто з-за меж Чумацького Шляху.

Але вчені все ще хочуть провести додаткові спостереження, щоб точно переконається в тому, що ця блукаюча зірка з'явилася дійсно в іншій галактиці. Також учені хочуть зрозуміти, скільки таких зірок, які, можливо, виникли не в Чумацькому Шляху, існує біля надмасивної чорної діри.

Як уже писав Фокус, у центрі Чумацького Шляху розташована "Цеглина", яка спантеличила астрономів, адже тут не з'являються зірки. Вчені виявили в темній туманності лід з монооксиду вуглецю, який тільки посилює загадку, щодо того, чому тут не формуються нові зірки.

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA виявив на Марсі дуже особливий камінь, який має найважливіше значення для науки. Марсохід Perseverance взяв зразок наймолодшої гірської породи з усіх раніше виявлених на Червоній планеті.

Ще Фокус писав про те, що мігруюча зірка може стати порятунком для нашої планети, коли Сонце зробить нестерпним життя на Землі.