У центрі Чумацького Шляху розташована "Цеглина", що спантеличила астрономів: тут не з'являються зірки

Учені виявили в темній туманності лід із монооксиду вуглецю, який тільки посилює загадку, щодо того, чому тут не формуються нові зірки.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astrophysical Journal, астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили дуже велику кількість льоду з монооксиду вуглецю в гігантській хмарі з молекулярного газу. Ця темна хмара розташована недалеко від центру нашої галактики, пише Space.

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Гігантська хмара з молекулярного газу, яка має назву G0.253+0.016 і прізвисько "Цеглина", розташована в Центральній молекулярній зоні неподалік від центру Чумацького Шляху. Ця Зона являє собою величезне скупчення туманностей, загальна маса якого в 60 млн разів більша за масу Сонця.

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У багатьох хмарах із молекулярного газу в цьому регіоні космосу відбувається утворення нових зірок, але в темній хмарі "Цегла" цього не відбувається. Власне, об'єкт і отримав таке прізвисько, адже є структурою, де не відбуваються звичайні для таких хмар процеси.

Яскраві області на цьому зображенні — це місця, де водень є гарячою плазмою, що світиться за рахунок енергії масивних зірок. "Цегла" — це темна область, де блокується плазма, що світиться. По краю "Цеглини" світіння більш синє: цей синій відтінок викликаний тим, що лід з монооксиду вуглецю блокує червоне світло, пропускаючи тільки синє світло... Фото: NASA

Чому в цій хмарі не формуються нові зірки, астрономи поки що не розуміють. Згідно з однією гіпотезою, це ще занадто молода молекулярна хмара, і вона ще не може створювати зірки. Згідно з іншою гіпотезою, газ, що знаходиться в темній хмарі, занадто турбулентний, і це не дозволяє стискатися згусткам газу під дією гравітації, щоб утворити нові зірки.

Але нові спостереження вчених ще більше погіршили загадку дивної хмари. Астрономи виявили в G0.253+0.016 величезну кількість льоду з монооксиду вуглецю. Такий газ уже знаходили в центрі нашої галактики, де він конденсується на частинках пилу, але його важко виявити в міжзоряному середовищі.

Тому вчені до нового дослідження не уявляли, яка кількість цього льоду знаходиться в туманностях у центрі галактики. Автори дослідження дуже здивувалися, коли виявили величезну кількість цієї хімічної сполуки.

Центральна Молекулярна Зона — хмара "Цегла" знаходиться зліва Фото: NASA

Для того, щоб з'явилася зірка, у молекулярній хмарі газ має мати дуже низьку температуру — приблизно на 10 градусів вище абсолютного нуля. Це найнижча температура у Всесвіті, і вона становить мінус 273,15 градусів Цельсія. До речі, Фокус уже писав де знаходиться у Всесвіті місце, де існує приблизно така температура. Це найхолодніше відоме місце в космосі.

Учені з'ясували, що незважаючи на те, що в хмарі "Цегла" є дуже багато льоду, температура газу тут вища, ніж в інших молекулярних хмарах. Тепер учені хочуть продовжити спостереження, щоб краще вивчити хімічний склад хмари, що, можливо, допоможе розкрити її секрети.

Для астрономів дуже важливо вивчати центр нашої галактики, адже вважається, що умови, виявлені тут, відображають середовище, в якому з'являлися зірки в ранньому Всесвіті. Деякі вчені навіть вважають, що надмасивні чорні діри виникли внаслідок гравітаційного стиснення дуже масивних молекулярних хмар. Але проблема в тому, що вчені не розуміють, що могло завадити утворенню зірок і замість цього з'являлися величезні чорні діри. Можливо, відповіді на ці та інші питання щодо еволюції раннього космосу можна виявити в таких туманностях, як "Цегла".

Як уже писав Фокус, вчені виявили чорну діру, яка являє собою велику загадку, адже вона існувала на дуже ранньому етапі історії Всесвіту і порушує теорії.

Також Фокус писав про те, що телескоп Вебб побачив обличчя справжнього "монстра" в глибокому космосі. Астрономи помітили в даних телескопа моторошнувату червону краплю, яка була ідентифікована як галактика AzTECC71.