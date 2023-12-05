Телескоп Вебба побачив обличчя справжнього "монстра" в глибокому космосі: він із криком летить у безодню (фото)

Астрономи помітили в даних телескопа моторошнувату червону краплю, яку було ідентифіковано як галактику AzTECC71.

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Космічний телескоп Джеймса Вебба побачив у глибокому космосі "справжнього монстра" — запорошену галактику, в якій щорічно народжуються сотні зірок, пише DailyMail.

Астрономи з Техаського університету (Юта) в Остіні помітили в даних телескопа моторошнувату червону краплю, яку було ідентифіковано як галактику AzTECC71. Вона утворилася приблизно через 900 млн років після Великого вибуху.

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Згідно з отриманими даними, на які спирався художник, галактика має вигляд примари з двома очима та великим відкритим ротом, нібито вона з криком відлітає в безодню.

Фото: NASA

Зроблене відкриття може перевернути уявлення науки про ранній Всесвіт, оскільки раніше вважалося, що такі масивні зоряні розплідники є великою рідкістю. Але знайдена галактика дає можливість припустити, що такі об'єкти можуть бути в 3-10 разів поширенішими у Всесвіті.

"Цей об'єкт — справжній монстр. Попри те, що він має вигляд маленької краплі, насправді щороку він продукує на світ сотні нових зірок. І той факт, що навіть настільки екстремальне явище ледь видно на найкращих знімках найновішого телескопа, дуже мене хвилює. Потенційно це свідчить про те, що від нас ховалася ціла популяція галактик", — каже науковий співробітник Техаського університету в Остіні Джед МакКінні.

Уперше світну краплю AzTECC71 помітили наземні телескопи, але вона повністю зникла на знімках космічного телескопа Хаббл. Річ у тім, що пилові галактики складно сфотографувати, тому що більша частина світла їхніх зірок поглинається завісою з пилу, у підсумку, зоряне світло видно тільки в довших (червоних) довжинах хвиль.

Галактика була виявлена телескопом Вебба завдяки його здатності вловлювати деталі в інфрачервоному світлі.

"Досі ми бачили галактики в ранньому Всесвіті тільки з оптичного погляду, який надавав телескоп "Габбл", — підкреслює МакКінні.

Команда спершу виявила об'єкт у даних телескопа ALMA в Чилі. Це дало змогу астрономам звузити місце пошуку та просканувати його за допомогою космічного телескопа Вебба.

Нагадаємо, нова фотографія, яку зробив космічний телескоп Вебба, справді вражає, адже вона має вигляд витвору мистецтва. На новому зображенні можна побачити деталі одного з найбарвистіших об'єктів у Всесвіті.