Модуль, який доставив історичний апарат на Місяць, повернувся на орбіту Землі: навіщо

Вчені хочуть перевірити, яким чином можна доставити зразки місячного реголіту на Землю.

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Руховий модуль, який доставив на Місяць апарати індійської історичної місії "Чандраян-3", повернувся на орбіту Землі. Індійські вчені хочуть перевірити, яким чином можна доставити зразки місячної породи на Землю. Виявилося, що в руховому модулі залишилося більше палива, ніж очікувалося, тому вчені вирішили повернути його назад і тепер він перебуває на орбіті навколо Землі, пише CNN.

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За допомогою цього рухового модуля посадковий апарат із місяцеходом на борту в межах місії "Чандраян-3" змогли долетіти на орбіту навколо Місяця, після того, як відбувся старт історичної місії "Чандраян-3" у середині липня.

За допомогою цього рухового модуля посадковий апарат з місяцеходом на борту в рамках місії "Чандраян-3" змогли долетіти на орбіту навколо Місяця, після того, як відбувся старт цієї історичної місії в середині липня. Фото: NASA

23 серпня посадковий апарат відокремився від рухового модуля і здійснив успішну посадку за кілька сотень кілометрів від південного полюса Місяця. Ця подія зробила Індію четвертою країною у світі, яка приземлила апарат на поверхню Місяця. Раніше цей подвиг змогли зробити тільки США, Китай і колишній СРСР.

Індійський місяцехід вирушає в подорож поверхнею Місяця

Посадковий апарат "Вікрам" і місяцехід "Праг'ян" провели майже 2 тижні на поверхні Місяця, провівши кілька наукових досліджень, перш ніж вони перейшли в сплячий режим з настанням ночі на Місяці. Цей "сон" триває досі, бо спроби розбудити апарати не увінчалися успіхом. Хоча основні завдання ці апарати виконали.

Поки апарати на Місяці займалися науковою діяльністю, руховий модуль залишався на орбіті навколо Місяця. Вчені його використовували як ретранслятор сигналів на Землю, одержуваних від апаратів на поверхні Місяця. Також на руховому модулі було розміщено прилад SHAPE, призначений для спостереження за Землею з місячної орбіти. За допомогою приладу вчені сканували Землю для отримання даних про те, що робить Землю придатною для життя, тобто для пошуку так званих біосигнатур. Ці дані допоможуть вченим зрозуміти які саме характеристики потрібно шукати на інших планетах, щоб знайти тут позаземне життя.

Посадковий модуль "Вікрам" на поверхні Місяця Фото: ISRO

Індійські вчені вважали, що через 3 місяці у рухового модуля має залишитися дуже мало палива, але його там виявилося більше, ніж очікувалося через добре розраховану траєкторію польоту на Місяць. Тому вчені вирішили використати руховий модуль для отримання додаткової інформації, яка допоможе в організації майбутньої індійської місії з доставки зразків місцевої породи з Місяця на Землю. Для цього вчені повернули руховий модуль за допомогою палива, що залишилося, на орбіту навколо Землі. Він зараз обертається навколо нашої планети на висоті 154 тисячі км і здійснюватиме повний оберт кожні 13 днів.

Нагадуємо, що приватна компанія зі США збирається посадити свій модуль на Місяці вже наприкінці січня наступного року. Якщо ця місія буде успішною, то це буде перший випадок в історії, коли на Місяці приземлився посадковий апарат, створений приватною компанією, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що на шляху до найдорожчого астероїда (16) Психея апарат NASA зробив перші знімки космосу. Дві камери космічного апарату "Психея" створили зоряну мозаїку з 68 знімків.