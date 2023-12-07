Космический бургер. Впервые изучен лед в создающем планеты диске: почему это важно для Земли

Ученые получили важные данные, которые помогут лучше понять историю формирования нашей планеты.

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Астрономы впервые изучили ледяные вещества в диске, похожем на бургер, окружающем молодую звезду, где формируются планеты. С помощью космического телескопа Уэбб ученые создали подробное описание льда в таком же диске, где 4,5 млрд лет назад были созданы планеты Солнечной системы, в том числе и Земля. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysicals, пишет Space.

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По словам ученых, первое подробное исследование ледяных веществ в протопланетном диске молодой звезды поможет лучше понять, как сформировалась наша планета.

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Наличие льда в протопланетных дисках имеет важнейшее значение для появления планет и комет. Лед позволяет твердым частицам пыли в слипаться вместе, и таким образом образуются комки материи, которые набирают массу и превращаются в планеты. Лед содержит такие важные для появления жизни элементы, как углерод, водород, кислород и азот. Эти элементы могут храниться в кометах, а затем эти ледяные объекты доставляют их на планеты. В результате данные вещества могу стать строительными блоками жизни.

До этого исследования астрономы еще не проводили подробное изучение льда в протопланетных дисках из-за недостаточного уровня технологий. Но телескоп Уэбб с его мощными инфракрасными приборами впервые позволил это сделать.

Ученые провели наблюдение за молодой звездой HH 48 NE, которая находится на расстоянии 600 световых лет от Земли, и она окружена протопланетным диском из газа и пыли. Этот диск выглядит как бургер, если смотреть на него сбоку, который имеет "две булочки" и темную полосу пыли посредине, которая напоминает "салат и помидоры", говорят ученые.

Ученые провели наблюдение за молодой звездой HH 48 NE, которая находится на расстоянии 600 световых лет от Земли, и она окружена протопланетным диском из газа и пыли. Этот диск выглядит как бургер, если смотреть на него сбоку, который имеет "две булочки" и темную полосу пыли посредине, которая напоминает "салат и помидоры", говорят ученые Фото: NASA

Когда свет звезды проходит через протопланетный диск, то молекулы в нем поглощают этот свет, а затем излучают его на определенных частотах. То есть эти молекулы оставляют свой след в свете звезды. Благодаря этому ученые могут узнать, какие элементы таятся в диске.

Авторы исследования обнаружили здесь в форме льда аммиак, цианат, карбонилсульфид и тяжелый диоксид углерода. Также ученые смогли рассчитать соотношение тяжелого диоксида углерода к "нормальному" диоксиду углерода, соединению, которое очень распространено на Земле и известно, как углекислый газ.

Ученые также сделали важное открытие в ходе исследования. Они выяснили, что монооксид углерода в протопланетном диске может быть смешан с менее летучим диоксидом углерода и водой. Таким образом соединение может оставаться в виде льда на более близких расстояниях к молодой звезде, чем считалось раньше. Это означает, что планеты с высоким содержанием углерода могут формироваться очень близко к своим звездам.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что на странном объекте между Сатурном и Ураном происходят необычные изменения. Согласно исследованию, странное планетарное тело имеет диск из ледяной пыли, который меняет свою форму.

Также Фокус писал о том, как вещества, которые являются важными компонентами для появления жизни, смогли выжить на ранней Земле в условиях сильнейшего облучения.