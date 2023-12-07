Космічний бургер. Уперше вивчено лід у диску, що створює планети: чому це важливо для Землі

Вчені отримали важливі дані, які допоможуть краще зрозуміти історію формування нашої планети.

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Астрономи вперше вивчили крижані речовини в диску, схожому на бургер, що оточує молоду зірку, де формуються планети. За допомогою космічного телескопа Вебб вчені створили докладний опис льоду в такому самому диску, де 4,5 млрд років тому були створені планети Сонячної системи, зокрема й Земля. Результати дослідження були опубліковані в журналі Astronomy & Astrophysicals, пише Space.

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За словами вчених, перше докладне дослідження крижаних речовин у протопланетному диску молодої зірки допоможе краще зрозуміти, як сформувалася наша планета.

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Наявність льоду в протопланетних дисках має найважливіше значення для появи планет і комет. Лід дає змогу твердим частинкам пилу злипатися разом, і таким чином утворюються грудки матерії, які набирають масу і перетворюються на планети. Лід містить такі важливі для появи життя елементи, як вуглець, водень, кисень і азот. Ці елементи можуть зберігатися в кометах, а потім ці крижані об'єкти доставляють їх на планети. У результаті ці речовини можуть стати будівельними блоками життя.

До цього дослідження астрономи ще не проводили детального вивчення льоду в протопланетних дисках через недостатній рівень технологій. Але телескоп Вебб з його потужними інфрачервоними приладами вперше дозволив це зробити.

Науковці провели спостереження за молодою зіркою HH 48 NE, яка розташована на відстані 600 світлових років від Землі, і вона оточена протопланетним диском із газу та пилу. Цей диск має вигляд бургера, якщо дивитися на нього збоку, який має "дві булочки" і темну смугу пилу посередині, що нагадує "салат і помідори", кажуть учені.

Науковці провели спостереження за молодою зіркою HH 48 NE, яка розташована на відстані 600 світлових років від Землі, і вона оточена протопланетним диском із газу та пилу. Цей диск має вигляд бургера, якщо дивитися на нього збоку, який має "дві булочки" і темну смугу пилу посередині, що нагадує "салат і помідори", кажуть учені Фото: NASA

Коли світло зірки проходить через протопланетний диск, то молекули в ньому поглинають це світло, а потім випромінюють його на певних частотах. Тобто ці молекули залишають свій слід у світлі зірки. Завдяки цьому вчені можуть дізнатися, які елементи таяться в диску.

Автори дослідження виявили тут у формі льоду аміак, ціанат, карбонілсульфід і важкий діоксид вуглецю. Також учені змогли розрахувати співвідношення важкого діоксиду вуглецю до "нормального" діоксиду вуглецю, сполуки, що дуже поширена на Землі та відома, як вуглекислий газ.

Вчені також зробили важливе відкриття під час дослідження. Вони з'ясували, що монооксид вуглецю в протопланетному диску може бути змішаний з менш летючим діоксидом вуглецю і водою. Таким чином з'єднання може залишатися у вигляді льоду на ближчих відстанях до молодої зірки, ніж вважалося раніше. Це означає, що планети з високим вмістом вуглецю можуть формуватися дуже близько до своїх зірок.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, що на дивному об'єкті між Сатурном і Ураном відбуваються незвичайні зміни. Згідно з дослідженням, дивне планетарне тіло має диск із крижаного пилу, який змінює свою форму.

Також Фокус писав про те, як речовини, які є важливими компонентами для появи життя, змогли вижити на ранній Землі в умовах сильного опромінення.