Последняя трапеза. В желудке тираннозавра впервые нашли еду — 75 млн лет назад он съел 4 ножки

Новое исследование ознаменовало невероятный скачок в нашем понимании того, как миллионы лет назад на Земле питались хищники.

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Последняя трапеза тираннозавра была впервые обнаружена в окаменелостях молодого горгозавра. Исследователи обнаружили не только его кости, но и содержимое желудка — последняя трапеза хищника состоялась за неделю до его смерти, пишет IFLScience.

Исследователи из университета Калгари и Королевского музея Тиррелла изучили найденные окаменелости и обнаружили, что молодой тираннозавр в последний раз полакомился ногами двух маленьких пернатых динозавров, которые, как полагают исследователями, были популярным и обильным пунктом меню около 75 миллионов лет назад на Земле.

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По словам соавтора исследования, доктора Дарлы Зеленицкой, новый образец оказался удивительным для науки, так как проливает свет на пищевые привычки высших хищников древней Земли. Анализ окаменелостей свидетельствует о том, что молодой горгозавр, вероятно, умер в течение недели после того, как съел ноги ситипесов.

Франсуа Терриен (справа) и Дарла Зеленицкая (слева) с окаменелостью горгозавра с сохранившимся содержимым желудка Фото: ROYAL TYRRELL MUSEUM OF PALAEONTOLOGY

Несмотря на то, что причина смерти пернатых динозавров совершенно понятна, ученые все еще пытаются отыскать причину смерти самого тираннозавра. По словам другого соавтора исследования, доктора Франсуа Терриена, единственное, что сегодня совершенно понятно — тираннозавр точно не умер в следствие несварения желудка.

Отметим, что окаменелые останки тираннозавра были обнаружены на дне русла реки. Однако это вовсе не означает, что он утонул в реке. В действительности такая среда попросту идеальна для захоронения, так как реки переносят множество осадков, позволяющих останкам окаменеть.

Тем не менее ученые обнаружили нечто любопытное: исследователи полагают, что пищевые привычки взрослых и молодых тираннозавров отличались. Вероятно, более молодые тираннозавры предпочитали охотиться на маленькую и быструю добычу. В то же время более взрослые особи предпочитали охотиться на добычу покрупнее — об этом свидетельствуют следы укусов на окаменелостях других динозавров.

Анализ костей содержимого желудка горгозавра показывает, что он съел два ситипеса с интервалом в пару дней, прежде чем умереть Фото: ROYAL TYRRELL MUSEUM OF PALAEONTOLOGY

Например, взрослые горгозавры весили около 1000 килограммов, а потому предпочитали охотиться на более крупную добычу, например цератопсов и гадрозавров. Хщники использовали свои массивные черепа и огромные зубы, чтобы ловить крупную добычу и прокусывать кости.

В результате ученые пришли к выводу, что в течение своей жизни тираннозавры могли занимать различные экологические ниши в зависимости от своего возраста. Вероятно, это и стало одним из факторов, повлиявших на то, что они стали одними из самых успешных хищников древней Земли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые подсчитали, сколько тираннозавров бродило миллионы лет назад.