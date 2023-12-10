Остання трапеза. У шлунку тиранозавра вперше знайшли їжу — 75 млн років тому він з'їв 4 ніжки

Нове дослідження ознаменувало неймовірний стрибок у нашому розумінні того, як мільйони років тому на Землі харчувалися хижаки.

Related video

Остання трапеза тиранозавра була вперше виявлена в скам'янілостях молодого горгозавра. Дослідники виявили не тільки його кістки, а й вміст шлунка — остання трапеза хижака відбулася за тиждень до його смерті, пише IFLScience.

Дослідники з університету Калгарі та Королівського музею Тіррелла вивчили знайдені скам'янілості й виявили, що молодий тиранозавр востаннє поласував ногами двох маленьких пернатих динозаврів, які, як вважають дослідники, були популярним і рясним пунктом меню близько 75 мільйонів років тому на Землі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавторки дослідження, докторки Дарли Зеленицької, новий зразок виявився дивовижним для науки, бо проливає світло на харчові звички вищих хижаків стародавньої Землі. Аналіз скам'янілостей свідчить про те, що молодий горгозавр, імовірно, помер протягом тижня після того, як з'їв ноги сітіпесів.

Франсуа Террієн (праворуч) і Дарла Зеленицька (ліворуч) зі скам'янілістю горгозавра зі збереженим вмістом шлунка Фото: ROYAL TYRRELL MUSEUM OF PALAEONTOLOGY

Попри те, що причина смерті пернатих динозаврів абсолютно зрозуміла, вчені все ще намагаються відшукати причину смерті самого тиранозавра. За словами іншого співавтора дослідження, доктора Франсуа Террієна, єдине, що на сьогодні цілком зрозуміло, — тиранозавр точно не помер унаслідок нетравлення шлунка.

Зазначимо, що скам'янілі останки тиранозавра було виявлено на дні річища річки. Однак це зовсім не означає, що він потонув у річці. Насправді таке середовище просто ідеальне для поховання, оскільки річки переносять безліч опадів, які дозволяють останкам скам'яніти.

Проте вчені виявили щось цікаве: дослідники вважають, що харчові звички дорослих і молодих тиранозаврів відрізнялися. Ймовірно, молодші тиранозаври воліли полювати на маленьку і швидку здобич. Водночас більш дорослі особини воліли полювати на здобич трохи більше — про це свідчать сліди укусів на скам'янілостях інших динозаврів.

Аналіз кісток вмісту шлунка горгозавра показує, що він з'їв два сітіпеси з інтервалом у кілька днів, перш ніж померти Фото: ROYAL TYRRELL MUSEUM OF PALAEONTOLOGY

Наприклад, дорослі горгозаври важили близько 1000 кілограмів, а тому вважали за краще полювати на більшу здобич, наприклад цератопсів і гадрозаврів. Хижаки використовували свої масивні черепи і величезні зуби, щоб ловити велику здобич і прокушувати кістки.

У результаті вчені дійшли висновку, що протягом свого життя тиранозаври могли займати різні екологічні ніші залежно від свого віку. Імовірно, це і стало одним із чинників, що вплинули на те, що вони стали одними з найуспішніших хижаків стародавньої Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені підрахували, скільки тиранозаврів бродило мільйони років тому.