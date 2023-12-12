Подарок древней Земли. Под горами Средиземноморья найден запас пресной воды возрастом 6 млн лет

Исследователи считают, что этот резервуар живительной влаги "подарком планеты", учитывая, что регион страдает от нехватки воды.

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В условиях климатического кризиса и постоянно нагревающейся Земли многие регионы нашей планеты сталкиваются с нехваткой пресной воды. Ученые полагают, что новая находка, обнаруженная глубоко под горами Сицилии сможет помочь человечеству решить водный кризис, пишет IFLScience.

В новом исследовании группа ученых обнаружила глубоко под Гиблейскими горами на юго-востоке Сицилии у побережья Италии огромное месторождение древней пресной воды. Живительная влага оказалась запертой в недрах Земли около 6 миллионов лет назад, но теперь исследователи считают ее настоящим "подарком Земли". Предполагается, что эти запасы помогут решить проблему современной нехватки воды, с которой сталкиваются многие засушливые земли вокруг средиземноморского побережья.

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Оценки ученых свидетельствуют о том, что найденное месторождение содержит 17,5 кубических километра воды, образуя водоносный горизонт, простирающийся на глубину от 70 до 2500 метров. Данное открытие было сделано учеными из Мальтийского университета, Университета Рома Тре и Университета Болоньи, когда они изучали карты и данные предыдущих работ по поиску нефтяных месторождений. Далее ученые использовали эту информацию и построили 3D-модели местности.

Предполагается, что вода была заперта в недрах Земли около 6 миллионов лет назад — это указывает, что образование водного резервуара каким-то образом связано с Мессинским кризисом солености, геологическим событием продолжительностью около 700 000 лет, когда Средиземное море почти полностью высохло.

Из предыдущих исследований известно, что Мессинский кризис солености был вызван закрытием Гибралтара, соединяющего Атлантический океан со Средиземным морем и отделяющего Европу от Африки. Предположительно, этот кризис пришел к своему логическому завершению около 5,33 миллиона лет назад, когда мегапотоп вдруг внезапно вновь наполнил Средиземное море.

Однако до того, как море вновь восполнилось, этот бассейн был сухим, а морское дно обнажено. В результате долевая воды могла просочиться в земную кору. Далее оно было пропитано водоносным горизонтом — породой, которая действует по принципу губки и впитывает влагу.

Исследования также показывают, что средиземноморский район оказался чрезвычайно уязвим к изменению климата: ожидается, что в ближайшие годы этот регион станет еще более теплым и засушливым. Ученые опасаются, что в ближайшее время этот регион может пострадать от нехватки питьевой воды.

Однако находка этого гигантского месторождения пресной воды, как полагают авторы исследования, может помочь решить кризис нехватки питьевой воды, который нависает над регионом и лишь усиливается по мере потепления планеты. Авторы исследования также полагают, что полученные результаты могут помочь решить проблему нехватки воды не только в Средиземноморском регионе, так как ученые по всему миру могут сосредоточиться на поиске подобных резервуаров в других засушливых регионах.

Ранее Фокус писал о том, что пресной воды может не хватить на всех: ученые назвали полушарие, которое медленно высыхает.