Подарунок стародавньої Землі. Під горами Середземномор'я знайдено запас прісної води віком 6 млн років

Дослідники вважають, що цей резервуар цілющої вологи є "подарунком планети" з огляду на те, що регіон потерпає від нестачі води.

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В умовах кліматичної кризи і постійного нагрівання Землі багато регіонів нашої планети стикаються з нестачею прісної води. Вчені вважають, що нова знахідка, виявлена глибоко під горами Сицилії зможе допомогти людству вирішити водну кризу, пише IFLScience.

У новому дослідженні група вчених виявила глибоко під Гіблейськими горами на південному сході Сицилії біля узбережжя Італії величезне родовище стародавньої прісної води. Цілюща волога виявилася замкненою в надрах Землі близько 6 мільйонів років тому, але тепер дослідники вважають її справжнім "подарунком Землі". Передбачається, що ці запаси допоможуть розв'язати проблему сучасної нестачі води, з якою стикаються багато посушливих земель навколо середземноморського узбережжя.

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Оцінки вчених свідчать про те, що знайдене родовище містить 17,5 кубічних кілометрів води, утворюючи водоносний горизонт, що простягається на глибину від 70 до 2500 метрів. Це відкриття було зроблено вченими з Мальтійського університету, Університету Рома Тре й Університету Болоньї, коли вони вивчали карти та дані попередніх робіт з пошуку нафтових родовищ. Далі вчені використовували цю інформацію і побудували 3D-моделі місцевості.

Припускають, що вода була замкнена в надрах Землі близько 6 мільйонів років тому — це вказує, що утворення водного резервуара якимось чином пов'язане з Мессинською кризою солоності, геологічною подією тривалістю близько 700 000 років, коли Середземне море майже повністю висохло.

З попередніх досліджень відомо, що Мессінську кризу солоності спричинило закриття Гібралтару, що з'єднує Атлантичний океан із Середземним морем і відокремлює Європу від Африки. Імовірно, ця криза прийшла до свого логічного завершення близько 5,33 мільйона років тому, коли мегапотоп раптом раптово знову наповнив Середземне море.

Однак до того, як море знову заповнилося, цей басейн був сухим, а морське дно оголене. У результаті частка води могла просочитися в земну кору. Далі воно було просякнуте водоносним горизонтом — породою, яка діє за принципом губки та вбирає вологу.

Дослідження також показують, що середземноморський район виявився надзвичайно вразливим до зміни клімату: очікується, що найближчими роками цей регіон стане ще теплішим і посушливим. Вчені побоюються, що найближчим часом цей регіон може постраждати від нестачі питної води.

Однак знахідка цього гігантського родовища прісної води, як вважають автори дослідження, може допомогти розв'язати кризу нестачі питної води, яка нависає над регіоном і лише посилюється в міру потепління планети. Автори дослідження також вважають, що отримані результати можуть допомогти розв'язати проблему нестачі води не тільки в Середземноморському регіоні, оскільки вчені в усьому світі можуть зосередитися на пошуку подібних резервуарів в інших посушливих регіонах.

Раніше Фокус писав про те, що прісної води може не вистачити на всіх: вчені назвали півкулю, яка повільно висихає.