Не то, чем мы их считаем: ученые объяснили, чем тени в Хиросиме являются на самом деле

Большинство людей считают, что тени в японском городе — это все, что осталось от жертв ядерного взрыва 1945 года. Однако это не так: на самом деле это вовсе не останки людей.

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Исследователи уже рассказывали о ложном представлении, что каменные тела в Помпеях — это настоящие человеческие останки из древнего прошлого. Похожую ошибку допускают те, кто считает тени в Хиросиме единственными останками жертв ядерного взрыва, пишет IFLScience.

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Некоторые ошибочно полагают, что тени — это испаренные останки людей, которые мгновенно сгорели от ядерного взрыва 6 августа 1945 года в Хиросиме. Однако это ошибочное представление коренится в хаосе, наступившем после атаки.

Чтобы полностью испарить человеческое тело, требуется огромное количество энергии, и доктор Минако Отани из Хиросимского университета объясняет, что даже в случае горения остались бы обугленные ткани или кости.

Когда атомная бомба высвободила свою разрушительную силу, она встретила на своем пути объекты — людей, животных и неодушевленные предметы. Эти объекты поглощали энергию, оставляя окружающее пространство выбеленным. То, что выглядит как тень, на самом деле является результатом того, что окружающее пространство выгорело от взрыва бомбы.

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Сейчас продолжаются работы по сохранению этих жутких отпечатков. Выставка "Человеческая тень, высеченная в камне" в Мемориальном музее мира в Хиросиме демонстрирует каменные ступеньки, на которых, вероятно, сидел неизвестный в тот роковой день 1945 года, навсегда запечатлев момент падения бомбы.

По сути, как гипсовые слепки Помпей, так и тени Хиросимы показывают способы, которыми люди задокументировали и сохранили историческое влияние катастрофических событий. Эти артефакты служат острым напоминанием о нашем общем прошлом, проливая свет на стойкость человеческого духа перед лицом невзгод.

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