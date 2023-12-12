Не те, чим ми їх вважаємо: вчені пояснили, чим тіні в Хіросімі є насправді

Більшість людей вважають, що тіні в японському місті – це все, що залишилося від жертв ядерного вибуху 1945 року. Проте це не так: насправді це зовсім не останки людей.

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Дослідники вже розповідали про хибне уявлення, що кам'яні тіла в Помпеях — це справжні людські останки з давнього минулого. Схожу помилку допускають ті, хто вважає тіні в Хіросімі єдиними останками жертв ядерного вибуху, пише IFLScience.

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Дехто помилково вважає, що тіні — це випарені рештки людей, які миттєво згоріли від ядерного вибуху 6 серпня 1945 року в Хіросімі. Однак це хибне уявлення коріниться у хаосі, що настав після атаки.

Щоб повністю випарувати людське тіло, потрібна величезна кількість енергії, і доктор Мінако Отані з Хіросімського університету пояснює, що навіть у випадку горіння залишилися б обвуглені тканини або кістки.

Коли атомна бомба вивільнила свою руйнівну силу, вона зустріла на своєму шляху об'єкти — людей, тварин і неживі предмети. Ці об'єкти поглинали енергію, залишаючи навколишній простір вибіленим. Те, що виглядає як тінь, насправді є результатом того, що навколишній простір вигорів від вибуху бомби.

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Наразі тривають роботи зі збереження цих моторошних відбитків. Виставка "Людська тінь, викарбувана в камені" в Меморіальному музеї миру в Хіросімі демонструє кам'яні сходинки, на яких, ймовірно, сиділа невідома особа того фатального дня 1945 року, назавжди закарбувавши момент падіння бомби.

По суті, як гіпсові зліпки Помпей, так і тіні Хіросіми показують способи, у які люди задокументували і зберегли історичний вплив катастрофічних подій. Ці артефакти слугують гострим нагадуванням про наше спільне минуле, проливаючи світло на стійкість людського духу перед лицем негараздів.

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