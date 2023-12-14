Океан "выплюнул" на побережье Японии 1200 тонн мертвой рыбы: никто не знает, что происходит (видео)

Местные власти и ученые признают, что понятия не имеют, что стало причиной массовой гибели рыбы недалеко от морских портов.

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Необычное событие произошло на днях на японском побережье в рыбацких портах Хакодатэ и Хоккайдо: местные рыбаки заметили 1200 тонн мертвой рыбы, плавающий у самого берега. Увы, ни местные власти, ни исследователи пока не могут объяснить, чем мог быть вызван мор морских обитателей, пишет The Guardian.

Сардины и скумбрия были обнаружены, плавающими в воде недалеко от берега, образовав некое "серебряное покрывало" протяжностью более километра. Подобная ситуация повторилась в городе Никири, расположенном на побережье Тихого океана в сотнях километров к югу от Хоккайдо: здесь местные рыбаки обнаружили около 30-40 тонн японских сардин, которых они начали вылавливать лишь в прошлом году.

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Официальные лица Японии и ученые признают, что до сих пор не понимают, что стало причиной бели тысячи тонн рыбы в Тихом океане. Японские рыбаки признаются, что никогда "не видели ничего подобного". В результате местные жители бросились очищать прибрежные районы от мертвой рыбы, опасаясь, что мертвые тушки понизят содержание кислорода в воде, поскольку начинают разлагаться и могут нанести вред окружающей среде.

Ученые предполагают, что причиной гибели рыбы могло стать то, что косяки скумбрии и сардин оказались в ловушке на мели и-за преследования хищными рыбами. Кроме того причиной массовой смертности также могло стать резкое падение температуры воды, что привело к шоку у рыб. Но так или иначе, официальная причина все еще не озвучена, ученые продолжат исследование, чтобы понять, что вызвало мор.

Отметим, что некоторые исследователи связывают массовую гибель рыбы у побережья Японии с выбросом очищенной воды с АЭС Фукусима-дайити. Однако японское правительство раскритиковало эти заявления. Во-первых, мертвая рыба начала появляться спустя четыре месяца после того, как АЭС начала сбрасывать очищенную воду в океан, содержащую небольшое количество радиоактивного изотопа трития, в Тихий океан. Во-вторых, Международное агентство по атомной энергии одобрило план, заявив о его безопасности,

В то же время японские местные власти призвали людей не потреблять выброшенную на мель рыбу на фоне сообщений о том, что некоторые собирают ее, чтобы после продать или употребить в пищу.

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