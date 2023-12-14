Океан "виплюнув" на узбережжя Японії 1200 тонн мертвої риби: ніхто не знає, що відбувається (відео)

Місцева влада і вчені визнають, що й гадки не мають, що стало причиною масової загибелі риби недалеко від морських портів.

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Незвичайна подія сталася днями на японському узбережжі в рибальських портах Хакодате і Хоккайдо: місцеві рибалки помітили 1200 тонн мертвої риби, що плаває біля самого берега. На жаль, ні місцева влада, ні дослідники поки що не можуть пояснити, чим міг бути спричинений морських мешканців, пише The Guardian.

Сардини та скумбрія були виявлені у воді недалеко від берега, утворивши таке собі "срібне покривало" протяжністю понад кілометр. Подібна ситуація повторилася в місті Нікірі, розташованому на узбережжі Тихого океану за сотні кілометрів на південь від Хоккайдо: тут місцеві рибалки виявили близько 30-40 тонн японських сардин, які вони почали виловлювати лише минулого року.

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Офіційні особи Японії та науковці визнають, що досі не розуміють, що стало причиною білизни тисячі тонн риби в Тихому океані. Японські рибалки зізнаються, що ніколи "не бачили нічого подібного". У результаті місцеві жителі кинулися очищати прибережні райони від мертвої риби, побоюючись, що мертві тушки знизять вміст кисню у воді, оскільки починають розкладатися і можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.

Вчені припускають, що причиною загибелі риби могло стати те, що косяки скумбрії та сардин опинилися в пастці на мілині через переслідування хижими рибами. Крім того, причиною масової смертності також могло стати різке падіння температури води, що призвело до шоку у риб. Але так чи інакше, офіційну причину все ще не озвучено, вчені продовжать дослідження, щоб зрозуміти, що спричинило мор.

Зазначимо, що деякі дослідники пов'язують масову загибель риби біля узбережжя Японії з викидом очищеної води з АЕС Фукусіма-дайіті. Однак японський уряд розкритикував ці заяви. По-перше, мертва риба почала з'являтися за чотири місяці після того, як АЕС почала скидати очищену воду в океан, що містить невелику кількість радіоактивного ізотопу тритію, в Тихий океан. По-друге, Міжнародне агентство з атомної енергії схвалило план, заявивши про його безпеку,

Водночас японська місцева влада закликала людей не споживати викинуту на мілину рибу на тлі повідомлень про те, що дехто збирає її, щоб потім продати або вжити в їжу.

Раніше Фокус писав про те, що океан покрився загадковим "килимом" з тисяч крабів: ніхто не знає, до якого виду вони належать.