Самый большой в мире лежачий Будда: почему эту статую десятки лет хранили в фондах (фото)

Самую большую в мире статую лежащего Будды 30 лет хранили в хранилищах Таджикского архитектурно-исторического музея. Так продолжалось, пока в 2000-х годах разные страны не пожертвовали значительные средства для восстановления реликвии.

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В Таджикистане находится необычайный памятник истории — самый большой в мире лежачий Будда, известный как "Будда в нирване". Эта колоссальная терракотовая фигура, откопанная в 1960-х годах, выдержала испытание временем более 1600 лет, датируясь VI-VII веками, пишет Arkeonews.

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Этот Будда длиной 12,8 м и высотой 2,7 м занимает уникальное место в истории как реликвия со времен, когда буддизм процветал в Центральной Азии и Афганистане, еще до распространения ислама. Несмотря на то, что статую нашли более 30 лет назад, она хранилась в виде трех отдельных частей в хранилищах Таджикского архитектурно-исторического музея, поскольку не было денег на ее реставрацию.

Будда в нирване Фото: Википедия

Процесс реставрации, длившийся с 2000 по 2001 год, стал решающим этапом. Щедрые пожертвования, в частности 30 000 долларов США от Соединенных Штатов и значительный грант в размере 260 000 долларов от японского правительства, сыграли решающую роль. Французская неправительственная организация "Агентство технологического сотрудничества и развития" также сделала значительный вклад, чтобы покрыть расходы на специалистов, участвовавших в реставрации.

Реконструированный Будда, открытый 9 сентября 2000 года, что совпало с 10-й годовщиной независимости Таджикистана, является свидетельством сотрудничества между народами в сохранении общего наследия. Размещенная в зале, воссоздающем стиль буддийского монастыря, статуя Будды предлагает посетителям увлекательный взгляд на древние практики поклонения в регионе.

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Это важное начинание особенно актуально в стране, где более 97% населения исповедуют ислам. Стремление Таджикистана сохранить артефакты доисламской эпохи свидетельствует о его толерантности и уважении к различным вероисповеданиям. Статуя Будды в Душанбе, которая ежегодно привлекает тысячи туристов и паломников, служит символом культурного богатства и мостом между прошлым и настоящим.

В этом нарративе история о лежащем Будде в Таджикистане — это не только о реставрации, но и о праздновании международного сотрудничества, сохранения культуры и несокрушимого духа общей истории.

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