Найбільший у світі лежачий Будда: чому цю статую десятки років зберігали у фондах (фото)

Найбільшу у світі статую лежачого Будди 30 років зберігали у сховищах Таджицького архітектурно-історичного музею. Так тривало, поки у 2000-х роках різні країни не пожертвували значні кошти для відновлення реліквії.

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У Таджикистані знаходиться надзвичайна пам'ятка історії — найбільший у світі лежачий Будда, відомий як "Будда в нірвані". Ця колосальна теракотова фігура, відкопана в 1960-х роках, витримала випробування часом понад 1600 років, датуючись VI-VII століттями, пише Arkeonews.

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Цей Будда завдовжки 12,8 м і заввишки 2,7 м посідає унікальне місце в історії як реліквія з часів, коли буддизм процвітав у Центральній Азії та Афганістані, ще до поширення ісламу. Попри те, що статую знайшли понад 30 років тому, вона зберігалася у вигляді трьох окремих частин у сховищах Таджицького архітектурно-історичного музею, оскільки не було грошей на її реставрацію.

Будда в нірвані Фото: Вікіпедія

Процес реставрації, що тривав з 2000 по 2001 рік, став вирішальним етапом. Щедрі пожертви, зокрема 30 000 доларів США від Сполучених Штатів і значний грант у розмірі 260 000 доларів від японського уряду, відіграли вирішальну роль. Французька неурядова організація "Агентство технологічного співробітництва та розвитку" також зробила значний внесок, щоб покрити витрати на фахівців, які брали участь у реставрації.

Реконструйований Будда, відкритий 9 вересня 2000 року, що збіглося з 10-ю річницею незалежності Таджикистану, є свідченням співпраці між народами у збереженні спільної спадщини. Розміщена в залі, що відтворює стиль буддійського монастиря, статуя Будди пропонує відвідувачам захопливий погляд на давні практики поклоніння в регіоні.

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Це важливе починання особливо актуальне в країні, де понад 97% населення сповідують іслам. Прагнення Таджикистану зберегти артефакти доісламської епохи свідчить про його толерантність і повагу до різних віросповідань. Статуя Будди в Душанбе, яка щороку приваблює тисячі туристів і паломників, слугує символом культурного багатства і мостом між минулим і сьогоденням.

У цьому наративі історія про лежачого Будду в Таджикистані — це не лише про реставрацію, а й про святкування міжнародної співпраці, збереження культури та незламного духу спільної історії.

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