Первая ласточка. Назван первый вид, который был полностью стерт с лица Земли из-за человека

Исследование показывает, что человеческая деятельность привела к полному исчезновению морского вида.

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Океан покрывает более 70% поверхности Земли и является домом для миллиардов морских обитателей. Однако сегодня они также вынуждены делить свой дом с людьми, деятельность которых то и дело приводит к потере среды обитания и сокращению популяций. Увы, ученые также зафиксировали первое в истории вымирание морской рыбы в результате деятельности человека, пишет IFLScience.

По данным исследователей из Университета Чарльза Дарвина (CDU) в Австралии, первым видом, "истребленным людьми" стал яванский скат (Urolophus javanicus): ученые официально признали его "вымершим в результате деятельности человека".

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Отметим, что яванский скат представляет собой вид размером с обеденную тарелку. Этот вид является настолько редким, что ученым известно о нем по одному единственному экземпляру, добытому еще в 1862 году на рыбном рынке в Индонезии.

По словам соавтора исследования кандидата философии CDU, ведущего эксперта Джулии Констанс, одной из угроз для этого вида являлось рыболовство. Но оно не было единственным. Данные свидетельствуют о том, что из-за чрезмерного вылова рыбы популяция скатов резко сократилась в Яванском море уже к 1870-м годам. Кроме того, северное побережье Явы, в особенности Джакартский залив, являвшийся домом для скатов, сильно индустриализировано, в результате чего морские обитатели утратили привычную среду обитания. Все эти воздействия вместе казались настолько серьезными, что в конце концов привели к полному исчезновению вида.

В новом исследовании ученые использовали результаты предыдущих работ коллег, а также всю имеющуюся информацию об этом виде, а также данные проекта мониторинга. Далее ученые использовали компьютерное моделирование и пришли к выводу, что яванский скат стал первой морской рыбой, стертой с лица Земли из-за деятельности человека.

По словам соавтора исследования Бенан Симеон, которая изучает скатов, находящихся под угрозой исчезновения в Индонезии, они с коллегами годами мониторили северное побережье в надежде заметить хоть одного представителя вида, увы, это не произошло.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупредили о вымирании самого редкого морского млекопитающего на Земле. Такое заявление было сделано впервые за последние 70 лет.