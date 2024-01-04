Борьба с изменением климата. Охлаждающее стекло отражает солнечное излучение обратно в космос

Новое покрытие эффективно использует космос в качестве теплоотвода.

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На Земле продолжается ухудшающийся климатический кризис, когда средние температуры устанавливают новые рекорды. Для борьбы с глобальным потеплением ученые создали новое стеклянное покрытие с высокой отражательной способностью, которое может помочь охладить нашу планету. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science, пишет Space.

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Созданное покрытие состоит из смеси недорогого стекла и частиц оксида алюминия и может отражать большое количество солнечного излучения, попадающего на поверхности, куда его нанесли. Такими покрытиями могут быть как крыши зданий, так и дороги.

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Испытания показали, что так называемое охлаждающее стекло отражает обратно в космос до 99% солнечного излучения. Если массово использовать эту технологию, то с ее помощью можно значительно снизить уровень средней температуры на Земле, считают ученые.

Авторы исследования говорят, что охлаждающее стекло является не просто новым материалом, а представляет собой важную часть решения климатического кризиса.

Хотя большинство поверхностей отдают тепло естественным путем, даже Земля отдает свое тепло в космос, новое покрытие ускоряет этот процесс. Отражение солнечного излучения происходит в так называемом окне прозрачности атмосферы. Это окно представляет собой диапазон электромагнитного спектра, который может проходить через атмосферу Земли и выходить в космос без повышения ее температуры, эффективно используя космос в качестве теплоотвода.

По словам ученых, более прохладная погода, которую поможет создать новое охлаждающее стекло, может привести к тому, что люди меньше будут использовать кондиционеры.

Новое отражающее покрытие для поверхностей было разработано в четырех цветах и срок его службы составляет не менее 30 лет. По словам ученых, охлаждающее стекло способно выдерживать температуру до 1000 градусов Цельсия, а также воздействие воды и даже огня.

Аасват Раман из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США, который не принимал участия в новом исследовании, считает, что это очень интересная и потенциально эффективная стратегия борьбы с изменением климата. По словам ученого, в конечном счете, новому покрытию придется конкурировать с рядом существующих материалов, которые также продемонстрировали потенциал длительного срока службы.

Как уже писал Фокус, американская компания придумала способ уменьшить уровень загрязнения окружающей среды с помощью новой технологии производства бетона.

Напоминаем, что ученые выяснили, что лучше есть астронавтам во время путешествия на Марс. Во время долгого путешествия на Красную планету астронавтам нужна не только питательная, но и вкусная еда, как уже писал Фокус.