Боротьба зі зміною клімату. Охолоджувальне скло відбиває сонячне випромінювання назад у космос

Нове покриття ефективно використовує космос як тепловідвід.

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На Землі триває погіршення кліматичної кризи, коли середні температури встановлюють нові рекорди. Для боротьби з глобальним потеплінням вчені створили нове скляне покриття з високою відбивною здатністю, яке може допомогти охолодити нашу планету. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science, пише Space.

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Створене покриття складається з суміші недорогого скла і частинок оксиду алюмінію і може відбивати велику кількість сонячного випромінювання, що потрапляє на поверхні, куди його нанесли. Такими покриттями можуть бути як дахи будівель, так і дороги.

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Випробування показали, що так зване охолоджувальне скло відбиває назад у космос до 99% сонячного випромінювання. Якщо масово використовувати цю технологію, то з її допомогою можна значно знизити рівень середньої температури на Землі, вважають учені.

Автори дослідження кажуть, що охолоджувальне скло є не просто новим матеріалом, а являє собою важливу частину вирішення кліматичної кризи.

Хоча більшість поверхонь віддають тепло природним шляхом, навіть Земля віддає своє тепло в космос, нове покриття прискорює цей процес. Відображення сонячного випромінювання відбувається в так званому вікні прозорості атмосфери. Це вікно являє собою діапазон електромагнітного спектра, який може проходити через атмосферу Землі і виходити в космос без підвищення її температури, ефективно використовуючи космос як тепловідвід.

За словами вчених, прохолодніша погода, яку допоможе створити нове охолоджувальне скло, може призвести до того, що люди менше використовуватимуть кондиціонери.

Нове відбивне покриття для поверхонь було розроблено в чотирьох кольорах і термін його служби становить не менше 30 років. За словами вчених, охолоджувальне скло здатне витримувати температуру до 1000 градусів Цельсія, а також вплив води і навіть вогню.

Аасват Раман з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, США, який не брав участі в новому дослідженні, вважає, що це дуже цікава і потенційно ефективна стратегія боротьби зі зміною клімату. За словами вченого, зрештою, новому покриттю доведеться конкурувати з низкою наявних матеріалів, які також продемонстрували потенціал тривалого терміну служби.

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