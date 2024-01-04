Чтобы распознать зловещую черту характера, достаточно лишь одного взгляда: куда смотреть

Исследователи считают, что брови человека могут многое рассказать о его характере и даже помогут распознать нарцисса.

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Психологи годами изучают личностные качества человека и пытаются найти внешние признаки, которые бы свидетельствовали о той или иной черте характера. В новом исследовании ученые обнаружили, что темные, броские и четко очерченные брови служат предупредительным сигналом о том, что перед вами человек, скрывающий зловещую черту характера, пишет Daily Mail.

Речь идет о нарциссах, которые чрезмерно увлечены и восхищены собой. Команда полагает, что такие люди с большей вероятностью будут сосредоточены на усовершенствовании своих бровей, чтобы приобрести еще более яркий и уникальный внешний вид.

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По словам соавтора исследования, психолога из Лос-Анджелеса, доктора Рамани Дурвасула, нарциссы чрезвычайно заботятся о своей внешности, а потому, вероятно, потратят больше денег, сил и времени именно на нее. Авторы исследования признают, что обнаружили доказательства, позволяющие предположить, что лишь одного взгляда на брови человека может быть достаточно, чтобы распознать в нем нарцисса, но также утверждают, что существуют и некоторые предостережения.

По словам Дурвасула, нарциссические личности действительно уделяют особое внимание своей внешности и бровям, однако далеко не каждый, кто заботится о своих бровях в действительности является нарциссом.

В более раннем исследовании 2018 года ученые обнаружили, что брови являются признаком грандиозных нарциссов. В ходе исследования реципиентам предложили пройти тест на нарциссическую личность, далее фото участников исследования обрезали таким образом, чтобы в кадре были видны лишь одни брови.

После этого команда из Университета Торонто показала фото другой группе участников: их попросили оценить брови на фото по таким признакам, как ухоженность, индивидуальность и женственность. Результаты показали, что люди, у которых были характерные брови, включая толщину и густоту, с большей вероятностью были грандиозными нарциссами.

Тогда авторы исследования предполагали, что это связано с тем, что нарциссы хотят иметь более выдающуюся внешность, нечто уникальное и узнаваемое. По словам соавтора исследования доктора Миранды Джакомин, брови на самом деле облегчают распознавание лиц, а потому нарциссы могут поддерживать густые, четкие и темные брови, чтобы усовершенствовать свою внешность.

Другие исследования также показали, что мужчины почти в два раза чаще становятся нарциссами, чем женщины, причем признаки расстройства, как правило, проявляются в раннем или подростковом возрасте. Причинами возникновения расстройства в большинстве случаев становится негативный опыт, связанный с травмами или отвержением

Ранее Фокус писал о том, что психолог рассказала, как распознать "нарцисса" и манипулятора в отношениях.