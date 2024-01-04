Щоб розпізнати зловісну рису характеру, достатньо лише одного погляду: куди дивитися

Дослідники вважають, що брови людини можуть багато розповісти про її характер і навіть допоможуть розпізнати нарциса.

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Психологи роками вивчають особистісні якості людини та намагаються знайти зовнішні ознаки, які б свідчили про ту чи іншу рису характеру. У новому дослідженні вчені виявили, що темні, помітні й чітко окреслені брови слугують попереджувальним сигналом про те, що перед вами людина, яка приховує зловісну рису характеру, пише Daily Mail.

Йдеться про нарцисів, які надмірно захоплені та захоплені собою. Команда вважає, що такі люди з більшою ймовірністю будуть зосереджені на вдосконаленні своїх брів, щоб набути ще яскравішого й унікальнішого зовнішнього вигляду.

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За словами співавтора дослідження, психолога з Лос-Анджелеса, доктора Рамані Дурвасула, нарциси надзвичайно дбають про свою зовнішність, а тому, ймовірно, витратять більше грошей, сил і часу саме на неї. Автори дослідження визнають, що виявили докази, які дають змогу припустити, що лише одного погляду на брови людини може бути достатньо, щоб розпізнати в ній нарциса, але також стверджують, що існують і деякі застереження.

За словами Дурвасула, нарцисичні особистості справді приділяють особливу увагу своїй зовнішності та бровам, проте далеко не кожен, хто дбає про свої брови насправді є нарцисом.

У більш ранньому дослідженні 2018 року вчені виявили, що брови є ознакою грандіозних нарцисів. Під час дослідження реципієнтам запропонували пройти тест на нарцисичну особистість, далі фото учасників дослідження обрізали таким чином, щоб у кадрі було видно лише одні брови.

Після цього команда з Університету Торонто показала фото іншій групі учасників: їх попросили оцінити брови на фото за такими ознаками, як доглянутість, індивідуальність і жіночність. Результати показали, що люди, у яких були характерні брови, включно з товщиною і густотою, з більшою ймовірністю були грандіозними нарцисами.

Тоді автори дослідження припускали, що це пов'язано з тим, що нарциси хочуть мати більш видатну зовнішність, щось унікальне і впізнаване. За словами співавтора дослідження доктора Міранди Джакомін, брови насправді полегшують розпізнавання облич, а тому нарциси можуть підтримувати густі, чіткі та темні брови, щоб удосконалити свою зовнішність.

Інші дослідження також показали, що чоловіки майже вдвічі частіше стають нарцисами, ніж жінки, причому ознаки розладу, як правило, проявляються в ранньому або підлітковому віці. Причинами виникнення розладу в більшості випадків стає негативний досвід, пов'язаний із травмами або відкиданням

Раніше Фокус писав про те, що психолог розповіла, як розпізнати "нарциса" і маніпулятора у стосунках.