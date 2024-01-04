Хотел прокатиться. В Австралии разыскивают крокодила, странным образом напавшего на лодку

Животное странным образом разинуло пасть и буквально попыталось запрыгнуть в лодку рыбака, к счастью, последний отделался испугом.

Related video

Власти Квинсленда (Австралия) разыскивают крокодила, который весьма странным образом напал на рыбацкую лодку: животное с широко раскрытыми глазами и открытой пастью попыталось запрыгнуть в судно рыбака, пишет Live Science.

Инцидент произошел Джейн-Крик — ручье к северо-востоку от Маккея в Квинсленде. Местный житель 45-летний Ричард Брукман ловил рыбу на рыбацкой лодке, когда около 10 часов утра по местному времени заметил крокодила, плывущего к нему.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам рыбака, у него было жуткое ощущение, что за ним наблюдают, это, в принципе оказалось верным: Ричард Брукман заметил глаза пресмыкающегося, которые смотрели прямо на него. Мужчина отмечает, что длина крокодила составила около 4 метров, что больше его лодки — всего около 3 метров.

Далее Ричард подошел к краю лодки, чтобы завести мотор, но не успел этого сделать — крокодил с широко открытой пастью буквально попытался запрыгнуть в лодку, но не смог допрыгнуть и плюхнулся обратно в воду.

По словам рыбака, вся эта странная атака продлилась не больше нескольких мгновений, однако весьма пугающих. Позже мужчина рассказал, что никогда прежде не видел в этом регионе столь огромного крокодила. Не менее удивительным казалось и его поведение: наброситься на лодку или человека в ней — это вовсе не то, что можно назвать типичным поведением для крокодила.

В данный момент австралийские исследователи сосредоточились на поисках крокодила, они также устанавливают предупреждающие знаки, пока животное не будет обнаружено и отловлено, если будет представлять угрозу для общества. Ученые планируют также понаблюдать за животным в дикой природе, чтобы лучше изучить его привычки, поведение и риски для людей.

Отметим, что нападения крокодилов в Квинсленде весьма редки, однако официальные лица предупреждают, что риск все же существует. С декабря 1985 года по июль 2023 года в штате было зарегистрировано 47 нападений, 13 из них оказались летальными.

Ранее Фокус писал о том, что нечто постоянно истребляло родственников крокодилов на Земле: что их преследовало.