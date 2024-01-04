Хотів покататися. В Австралії розшукують крокодила, який дивним чином напав на човен

Тварина дивним чином роззявила пащу і буквально спробувала застрибнути в човен рибалки, на щастя, останній відбувся переляком.

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Влада Квінсленду (Австралія) розшукує крокодила, який вельми дивним чином напав на рибальський човен: тварина з широко розкритими очима і відкритою пащею спробувала застрибнути в судно рибалки, пише Live Science.

Інцидент стався в Джейн-Крік — струмку на північний схід від Маккея у Квінсленді. Місцевий житель 45-річний Річард Брукман ловив рибу на рибальському човні, коли близько 10-ї години ранку за місцевим часом помітив крокодила, який плив до нього.

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За словами рибалки, у нього було моторошне відчуття, що за ним спостерігають, і це, в принципі, виявилося вірним: Річард Брукман помітив очі плазуна, які дивилися прямо на нього. Чоловік зазначає, що довжина крокодила становила близько 4 метрів, що більше за його човен — всього близько 3 метрів.

Далі Річард підійшов до краю човна, щоб завести мотор, але не встиг цього зробити — крокодил із широко відкритою пащею буквально спробував застрибнути в човен, але не зміг дострибнути і плюхнувся назад у воду.

За словами рибалки, вся ця дивна атака тривала не більш як кілька миттєвостей, проте вельми страхітливо. Пізніше чоловік розповів, що ніколи раніше не бачив у цьому регіоні настільки величезного крокодила. Не менш дивною здавалася і його поведінка: накинутися на човен або людину в ньому — це зовсім не те, що можна назвати типовою поведінкою для крокодила.

Наразі австралійські дослідники зосередилися на пошуках крокодила, вони також встановлюють попереджувальні знаки, поки тварина не буде виявлена і виловлена, якщо становитиме загрозу для суспільства. Вчені планують також поспостерігати за твариною в дикій природі, щоб краще вивчити її звички, поведінку і ризики для людей.

Зазначимо, що напади крокодилів у Квінсленді вельми рідкісні, проте офіційні особи попереджають, що ризик все ж таки існує. З грудня 1985 року по липень 2023 року в штаті було зареєстровано 47 нападів, 13 із них виявилися летальними.

Раніше Фокус писав про те, що щось постійно винищувало родичів крокодилів на Землі: що їх переслідувало.