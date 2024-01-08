Инновации от Юлия Цезаря. Зачем понадобилась неразбериха с високосными годами

По григорианскому календарю, который используется в большей части мира, наступил високосный год.

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Новый 2024 год является високосным годом, в котором 366 календарных дней вместо обычных 365, пишет LiveScience.

Високосные годы приходят каждый четвертый год по григорианскому календарю, который используется в большинстве стран мира. 29 февраля – это тот самый дополнительный день в високосном году, которого нет в остальные. Каждый год, который можно разделить на 4, является високосным, например, 2020 и 2024. Исключением являются годы, которые заканчиваются на 00, например 1900.

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В високосный год, начиная с марта, время сдвигается вперед на дополнительный день в сравнении с предыдущим годом. К примеру, 1 марта 2023 года выпадало на среду, а в 2024 году уже будет пятницей. В остальные годы одна и та же дата сдвигается вперед только на один день.

В еврейском, исламском, китайском и эфиопском календарях также есть свои аналоги високосных лет, но они не происходят каждые четыре года. В некоторых календарях существует несколько високосных дней или даже сокращенные високосные месяцы.

В григорианском календаре, помимо високосных лет и дней, также есть несколько високосных секунд, которые добавлялись в определенные годы. Последний раз такие секунды добавлялись в 2012, 2015 и 2016 года. Но Международное бюро мер и весов (IBWM), которое отвечает за глобальное хронометрирование, собирается отменить эту практику с 2035 года.

Такие прыжки во времени могут показаться бесполезной затеей, но на самом деле, високосные годы крайне важны.

Дело в том, что один год по григорианскому календарю немного короче чем солнечный год – время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Солнца. Календарный год длится 365 дней, в это же время солнечный примерно 365,24 дня, или 365 дней, 5 часов, 48 минут и 56 секунд.

Если не учитывать эту погрешность, тогда каждый год разрыв между началом календарного и солнечного года увеличивался бы на 5 часов 48 минут и 56 секунд. Такое несоответствие со временем изменило бы смену времен года. Например, если отказаться от использования високосных годов, то через 700 лет или около того, лето в Северном полушарии будет начинаться в декабре, а не в июне.

Идея введения високосных лет появилась в 45 г до н.э., когда древнеримский император Юлий Цезарь ввел юлианский календарь. Он состоял из 365 дней, которые были поделены на 12 месяцев, принцип использующийся до сих пор в григорианском календаре.

Согласно данным Хьюстонского университета, в юлианском календаре каждые четыре года без исключений наступал високосный год. Календарь удалось синхронизировать с временами года на Земле благодаря так называемому "году путаницы" в 46 году до н.э., который состоял из 15 месяцев и 445 дней.

Так, на протяжении веком юлианский календарь работал идеально, но к середине 16-го века возникли проблемы. Астрономы подтвердили, что времена года начинались примерно на 10 дней раньше, когда такие праздники как Пасха уже не совпадали с природными явлениями, такими как весеннее равноденствие.

Для того, чтобы исправить ситуацию, Папа Григорий XIII ввел в 1582 году григорианский календарь, который аналогичен юлианскому календарю, но за исключением високосных лет для большинства столетних лет (как указано выше).

Долгое время григорианский календарь использовался только католиками, но в конечном итоге, был принят и остальными странами, когда времяисчисление по юлианскому календарю начало сильно отличаться от католических стран.

Напомним, ученые рассказали, куда исчезли дни с 5 по 14-е октября 1582 года. Человечество придумало множество единиц и способов для измерения времени, однако иногда случаются неожиданные повороты.