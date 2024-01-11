Виноваты родители. Названа настоящая причина, по которой дети отказываются есть овощи

Новое исследование показывает, что детей трудно заставить есть овощи из-за того, что делают мамы и папы.

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Большинство родителей знаю, что порой детей очень сложно заставить есть овощи. Можно подумать, что малышам не нравится вкус того или иного продукта, но новое исследование предполагает, что настоящая причина кроется в поведении самих родителей, пишет Daily Mail.

В новом исследовании команды из Астонского университета приняли участие чуть более 200 молодых женщин, которым показали видео, где незнакомый взрослый человек ест брокколи. Результаты исследования предполагают, что дети в действительности могут не любить овощи из-за поведения своих же родителей.

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В ходе исследования ученые сосредоточились на понимании того, влияет ли наблюдение за тем, как кто-то ест, на ваши собственные предпочтения. Женщинам-участницам исследования предложили посмотреть видео, на которых незнакомые люди ели брокколи с разным выражением лица:

позитивным;

негативным;

нейтральным.

После просмотра видео реципиентов попросили ответить на несколько вопросов об их предпочтениях и желании есть сырую брокколи. Отметим, что предыдущие исследования ученых показали, что поведение с большой вероятностью будет имитировано, если наблюдаются положительные эмоции, и наоборот — если эмоции негативны. Однако новая работа ученых обнаружила эту корреляцию лишь частично.

Результаты свидетельствуют о том, что участники опроса, просмотревшие ролики с негативным выражением лица, с меньшей вероятностью положительно относились к брокколи и уж тем более не слишком хотели ее есть. При этом ролики с положительными эмоциями, увы, никоим образом не увеличились приязнь реципиентов к брокколи.

По словам ведущего автора исследования, доктора Кэти Эдвардс, они с коллегами полагают, что нежелание детей есть овощи в действительности может быть связано с мимикой родителей. Простыми словами, если родитель испытывает отвращение к овощам, это может иметь негативные последствия для желания детей питаться ими.

Авторы исследования отмечают, что причина этой связи все еще остается неясной. Но ученые полагают, что это может быть связано с инстинктами: отказ от еды, которая кажется отвратительной, может защитить от употребления чего-то вредного.

В то же время улыбка во время еды вовсе не является типичным проявлением любви к еде. Теперь ученые полагают, что наблюдение за тем, как кто-то ест сырые овощи вовсе не является эффективной стратегией для увеличения потребления овощей. Отметим, что это конкретное исследование было сосредоточено на взрослых, хотя исследователи говорят, что результаты можно распространить и на детей.

Ранее Фокус писал о том, почему мы испытываем отвращение к некоторым продуктам, и как это изменить.