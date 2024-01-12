Затаившаяся старость: как определить реальный возраст своего тела и омолодить его

Наш образ жизни гораздо больше влияет на наше тело, чем прожитые годы, приводя к ситуациям, когда 30-летний человек чувствует себя на 70 лет. К счастью, у науки есть методы определения состояния нашего тела и его укрепления.

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Наука давно обнаружила, что наше тело может стареть быстрее или медленнее, чем мы сами, в зависимости от нашего образа жизни. Но не многие могут на глаз и по ощущениям угадать его возраст. Оказывается, есть простой способ узнать это: калькулятор фитнес-возраста. Этот инструмент основан на концепции "фитнес-возраста" — научного показателя, который сравнивает биологический возраст вашего тела с вашим хронологическим возрастом, пишет The Washington Post.

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Осознавая то, как наши повседневные привычки влияют на наше здоровье, также интересно рассмотреть, как эти факторы могут повлиять на наш "фитнес-возраст". Именно здесь на помощь приходит уникальный инструмент — калькулятор фитнес-возраста. Он предназначен для того, чтобы дать нам представление о том, к какому возрасту относится наше тело, основываясь на различных показателях здоровья.

Для расчета возраста нашего тела калькулятор требует некоторой базовой информации:

Ваш пол и фактический возраст.

Рост в сантиметрах и вес в килограммах.

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя, которую можно легко измерить с помощью смарт-часов или путем подсчета пульса в течение 15 секунд и умножения на четыре.

Реалистичная оценка частоты и интенсивности тренировок.

Результат может удивить. Например, если по дате рождения вам 50 лет, ваш фитнес-возраст может составлять как 25, так и 75 лет, что во многом зависит от вашего физического состояния.

Во время сна организм вырабатывает гормон роста человека, который помогает восстанавливать и омолаживать ткани, что делает сон важнейшим фактором поддержания нашего биологического возраста Фото: Getty Images

Важным моментом нашего здоровья и состояния тела является здоровый сон. Желание спать, или тяга ко сну, возникающая в течение дня, имеет решающее значение для определения того, когда мы чувствуем себя готовыми ко сну. Клинический психолог Лиза Штраус, специализирующаяся на расстройствах сна, предлагает провести простой эксперимент, чтобы улучшить качество сна и уменьшить количество ночных пробуждений:

На короткий период, например на две недели, установите для себя постоянное время сна, например с 23:00 до 6:00. Вы можете засыпать и просыпаться, когда захотите, в пределах этого времени.

Идея заключается не в том, чтобы изменить ваш естественный режим сна, например, попытаться превратить сову в раннюю пташку, а в том, чтобы создать стабильный распорядок дня.

Вы можете регулировать продолжительность этого периода, чтобы найти то, что подходит именно вам. Цель — улучшить качество сна и уменьшить бодрствование в течение ночи.

Все вышеперечисленные рекомендации и инструменты могут стать важным этапом на пути к более здоровому образу жизни. Но даже учитывая простоту и доступность этих методов улучшения и контроля здоровья, не стоит забывать о профессиональной медицинской помощи. Если вы испытываете проблемы со сном, усталостью и общей вялостью тела, отдайте предпочтение обращению за помощью к профессионалу, прежде чем приступать к подобным практикам.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.