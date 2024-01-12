Старість, що зачаїлася: як визначити реальний вік свого тіла й омолодити його

Наш спосіб життя набагато більше впливає на наше тіло, ніж прожиті роки, призводячи до ситуацій, коли 30-річна людина почувається на 70 років. На щастя, у науки є методи визначення стану нашого тіла і його зміцнення.

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Наука давно виявила, що наше тіло може старіти швидше або повільніше, ніж ми самі, залежно від нашого способу життя. Але не багато хто може на око і за відчуттями вгадати його вік. Виявляється, є простий спосіб дізнатися це: калькулятор фітнес-віку. Цей інструмент заснований на концепції "фітнес-віку" — наукового показника, який порівнює біологічний вік вашого тіла з вашим хронологічним віком, пише The Washington Post.

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Усвідомлюючи те, як наші повсякденні звички впливають на наше здоров'я, також цікаво розглянути, як ці фактори можуть вплинути на наш "фітнес-вік". Саме тут на допомогу приходить унікальний інструмент — калькулятор фітнес-віку. Він призначений для того, щоб дати нам уявлення про те, до якого віку належить наше тіло, ґрунтуючись на різних показниках здоров'я.

Для розрахунку віку нашого тіла калькулятор вимагає деякої базової інформації:

Ваша стать і фактичний вік.

Зріст у сантиметрах і вага в кілограмах.

Частота серцевих скорочень у стані спокою, яку можна легко виміряти за допомогою смарт-годинника або шляхом підрахунку пульсу протягом 15 секунд і множення на чотири.

Реалістична оцінка частоти та інтенсивності тренувань.

Результат може здивувати. Наприклад, якщо за датою народження вам 50 років, ваш фітнес-вік може становити як 25, так і 75 років, що багато в чому залежить від вашого фізичного стану.

Під час сну організм виробляє гормон росту людини, який допомагає відновлювати й омолоджувати тканини, що робить сон найважливішим фактором підтримки нашого біологічного віку Фото: Getty Images

Важливим моментом нашого здоров'я та стану тіла є здоровий сон. Бажання спати, або тяга до сну, що виникає протягом дня, має вирішальне значення для визначення того, коли ми відчуваємо себе готовими до сну. Клінічна психологиня Ліза Штраус, яка спеціалізується на розладах сну, пропонує провести простий експеримент, щоб поліпшити якість сну і зменшити кількість нічних пробуджень:

На короткий період, наприклад на два тижні, встановіть для себе постійний час сну, наприклад з 23:00 до 6:00. Ви можете засинати і прокидатися, коли захочете, в межах цього часу.

Ідея полягає не в тому, щоб змінити ваш природний режим сну, наприклад, спробувати перетворити сову на ранню пташку, а в тому, щоб створити стабільний розпорядок дня.

Ви можете регулювати тривалість цього періоду, щоб знайти те, що підходить саме вам. Мета — покращити якість сну та зменшити неспання протягом ночі.

Усі перелічені вище рекомендації та інструменти можуть стати важливим етапом на шляху до здоровішого способу життя. Але навіть з огляду на простоту і доступність цих методів поліпшення і контролю здоров'я, не варто забувати про професійну медичну допомогу. Якщо ви відчуваєте проблеми зі сном, втомою і загальною млявістю тіла, віддайте перевагу зверненню по допомогу до професіонала, перш ніж вдаватися до подібних практик.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.