Над Китаем пролетел НЛО в виде облака: может быть замешана компания Илона Маска (фото)

Тысячи людей сообщили о том, что видели НЛО в небе над Китаем, который быстро двигался, не издавая ни звука.

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В понедельник, 15 января, китайские социальные сети наполнились тысячами сообщений от очевидцев, которые утверждали, что наблюдали в небе НЛО. Этот объект, как сообщается, имел три источника света, был похож на облако, двигался быстро и бесшумно. Ученые считают, что ничего необычного нет в этом явлении, и возможно, оно связано с запуском ракеты ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX. Но пока подтверждений этому нет, пишет Daily Mail.

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Жители Пекина и близлежащих городов заполнили китайские социальные сети фотографиями неизвестного объекта в виде облака, который двигался быстро и бесшумно с запада на восток. Очевидцы писали, что этот светящийся объект не был похож на самолет, а выглядел как шар и света, причем он имел три источника света. Но этот НЛО быстро исчез.

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Ван Чжуосяо из Университета Цинхуа в Пекине считает, что данное явление может связано с запуском ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX, который состоялся в воскресенье, 14 января. Ракета вывела на орбиту очередной набор спутников. Напоминаем, что владельцем компании SpaceX является знаменитый миллиардер Илон Маск.

В понедельник, 15 января, китайские социальные сети наполнились тысячами сообщений от очевидцев, которые утверждали, что наблюдали в небе НЛО Фото: Daily Mail

Ученый предположил, что светящийся объект представляет собой излишки топлива, которые выбросила ракета во время подъема в космос. Другой китайский астроном на условиях анонимности также высказал такое же предположение. По его словам, нечто подобное в небе над Китаем наблюдали в сентябре прошлого года. Тогда оказалось, что "НЛО" было облаком, созданным выброшенным топливом ракеты SpaceX.

Этот объект, как сообщается, имел три источника света, был похож на облако, двигался быстро и бесшумно Фото: Daily Mail

Действительно подобные облака возникают в атмосфере, не сгоревшие частицы топлива ракеты-носителя конденсируются, замерзают, а затем расширяются высоко в верхних слоях атмосферы Земли. Эти частицы отражают солнечный свет и создается эффект неизвестного летающего объекта. Чжуосяо считает, что круглая форма объекта, вероятно, образовалась, когда ракета-носитель совершала круговые движения, чтобы выбросить ненужное топливо.

Ван Чжуосяо из Университета Цинхуа в Пекине считает, что данное явление может связано с запуском ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX Фото: Daily Mail

Известно, что многоразовая двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 успешно отправила на орбиту спутники, после чего ее первая ступень так же успешно вернулась обратно на Землю. Пока что нет подтверждений тому, что жители Китая наблюдали явление, связанное с запуском ракеты компании SpaceX.

Как уже писал Фокус, в прошлом году в небе над США была замечена странная вспышка света. Появились предположения, что это может быть НЛО, метеорит или что-то другое.

Также Фокус писал о результатах исследования так называемых мумий инопланетян, обнаруженных в аэропорту столицы Перу. Анализ показал, что ничего внеземного в них нет.