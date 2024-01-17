Над Китаем пролетел НЛО в виде облака: может быть замешана компания Илона Маска (фото)
Тысячи людей сообщили о том, что видели НЛО в небе над Китаем, который быстро двигался, не издавая ни звука.
В понедельник, 15 января, китайские социальные сети наполнились тысячами сообщений от очевидцев, которые утверждали, что наблюдали в небе НЛО. Этот объект, как сообщается, имел три источника света, был похож на облако, двигался быстро и бесшумно. Ученые считают, что ничего необычного нет в этом явлении, и возможно, оно связано с запуском ракеты ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX. Но пока подтверждений этому нет, пишет Daily Mail.
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Жители Пекина и близлежащих городов заполнили китайские социальные сети фотографиями неизвестного объекта в виде облака, который двигался быстро и бесшумно с запада на восток. Очевидцы писали, что этот светящийся объект не был похож на самолет, а выглядел как шар и света, причем он имел три источника света. Но этот НЛО быстро исчез.
Ван Чжуосяо из Университета Цинхуа в Пекине считает, что данное явление может связано с запуском ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX, который состоялся в воскресенье, 14 января. Ракета вывела на орбиту очередной набор спутников. Напоминаем, что владельцем компании SpaceX является знаменитый миллиардер Илон Маск.
Ученый предположил, что светящийся объект представляет собой излишки топлива, которые выбросила ракета во время подъема в космос. Другой китайский астроном на условиях анонимности также высказал такое же предположение. По его словам, нечто подобное в небе над Китаем наблюдали в сентябре прошлого года. Тогда оказалось, что "НЛО" было облаком, созданным выброшенным топливом ракеты SpaceX.
Действительно подобные облака возникают в атмосфере, не сгоревшие частицы топлива ракеты-носителя конденсируются, замерзают, а затем расширяются высоко в верхних слоях атмосферы Земли. Эти частицы отражают солнечный свет и создается эффект неизвестного летающего объекта. Чжуосяо считает, что круглая форма объекта, вероятно, образовалась, когда ракета-носитель совершала круговые движения, чтобы выбросить ненужное топливо.
Известно, что многоразовая двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 успешно отправила на орбиту спутники, после чего ее первая ступень так же успешно вернулась обратно на Землю. Пока что нет подтверждений тому, что жители Китая наблюдали явление, связанное с запуском ракеты компании SpaceX.
Как уже писал Фокус, в прошлом году в небе над США была замечена странная вспышка света. Появились предположения, что это может быть НЛО, метеорит или что-то другое.
Также Фокус писал о результатах исследования так называемых мумий инопланетян, обнаруженных в аэропорту столицы Перу. Анализ показал, что ничего внеземного в них нет.