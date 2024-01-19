Отказаться от кофеина: ученые рассказали, что произойдет с нашим организмом

Исследователи говорят, что есть целый перечень причин, по котором отказ от кофеина может улучшить самочувствие.

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Кофеин – самое популярное психоактивное соединение в мире. Он содержится не только в кофе, но и в чае, газированных напитках, шоколаде и во многих препаратах, таких как средства от простуды, пишет ScienceAlert.

Кофеин быстро усваивается нашим организмов, а максимальный эффект достигается в течение двух часов. При этом полное выведение кофеина из организма займет около 9 часов.

Рекомендованная дозировка кофеина для взрослы составляет не более 40 мг кофеина в день, что равняется примерно 4 чашкам кофе в день. Передозировка кофеином может приводить к мышечной дрожи, тошноте, головными болям, учащенному сердечному ритму.

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Исследователи предупреждают, что даже те люди, которые пьют всего пару чашек чая или кофе в день, могут испытывать побочные эффекты. Они проявляются в повышенной раздражительности, проблемы с засыпанием и нервозностью. Поэтому многие принимают решение отказаться от кофеина.

Ученые перечислили некоторые преимущества отказа от употребления кофеина.

Функция мозга

Прекращение принятия кофеина, в первое время, может вызывать головные боли и усталость. Такие эффекты связаны с тем, что кофеин вызывает привыкание.

Дело в том, что кофеин связывается с рецепторов мозге, который используется аденозином. Связь кофеина и таких рецепторов позволят отложить усталость на потом. Со временем клетки мозга начинают генерировать больше аденозиновых рецепторов, чтобы обеспечить нормальное связывание аденозина.

Когда же кофеин прекращает поступать в организм, образовывается избыток аденозиновых рецепторов. Это позволяет усталости приходить вовремя, поэтому люди чувствуют себя более уставшими, чем раньше.

Головные боли связаны с тем, что в области шеи и в голове кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов, что уменьшает приток крови к мозгу.

Когда образовывается недостаток кофеина, что происходит примерно через 24 часа, кровеносные сосуды возвращаются в свое нормальное состояние. Именно это увеличивает приток крови к мозгу и вызывает головные боли. В среднем такой эффект может длиться до 9 дней с момента отказа от кофеина.

На сон кофеин может повлиять только тогда, когда он попадает в организм во второй половине дня или ближе к ночи. Кофеин задерживает высвобождение мелатонина, гормона вызывающего усталость, а эффект от задержки длится около 40 минут. Кофеин также в силах сократить общее время сна и период глубокого сна.

Таким образом, на следующий день, люди просыпаются уставшими и решают взбодриться кофеином, загоняя себя в бесконечный цикл.

Если прекратить прием кофеина, улучшения сна могут начаться уже через 12 часов.

Кофеин связывают и с приступами паники, и не только у людей с предрасположенностью к подобным проблемам. Отказ от кофеина может улучшать настроение, частично это связано с лучшим качеством сна. Играют в этом свою роль и аденозиновые рецепторы, которые участвуют в регулировании других нейротрансмиттеров, отвечающих за стресс, счастье и страх.

Сердечно-сосудистая система

Отказ от кофеина поможет справиться с изжогой и расстройством желудка. Кофеин вызывает секрецию кислоты в желудке, а также ослабляет пищеводный сфинктер, который контролирует рефлюкс содержимого желудка вверх по пищеводу, вызывая изжогу и расстройство желудка.

Отказ от кофеина также снижает кровяное давление и уменьшает частоту сердечных сокращений. Дело в том, что за продолжительное время приема кофеина, организм адаптируется к его воздействию. Стимуляция нервной системы, кишечника и сердца становится нормой для нашего организма.

Яркая улыбка и меньше посещений уборной

Отказ от кофеина может улучшить состояние ваших зубов – кофе и чай содержат соединения, в том числе дубильные вещества, которые окрашивают зубы.

Кофеин также влияет на гладкие мышцы кишечника, особенно толстой кишки, заставляя их сжиматься и вызывает позывы посетить туалет.

Постепенный отказ

Если вы серьезно подумываете об исключении кофеина из своего рациона, лучший способ сделать это — постепенно. Резкий переход приведет к таким побочным эффектам, как головные боли и усталость, которые могут длиться две-три недели.

Насколько они серьезны и продолжительны, зависит от того, сколько кофеина вы употребляете в день и как долго сохраняется ваша привычка.

Напомним, ученые объяснили, может ли кофе спасти от недосыпания. Результат этого исследования однозначен: ничто не заменит сон.