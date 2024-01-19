Відмовитися від кофеїну: вчені розповіли, що станеться з нашим організмом

Дослідники кажуть, що є цілий перелік причин, через які відмова від кофеїну може поліпшити самопочуття.

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Кофеїн — найпопулярніша психоактивна сполука у світі. Він міститься не тільки в каві, а й у чаї, газованих напоях, шоколаді та в багатьох препаратах, таких як засоби від застуди, пише ScienceAlert.

Кофеїн швидко засвоюється нашим організмом, а максимальний ефект досягається протягом двох годин. При цьому повне виведення кофеїну з організму займе близько 9 годин.

Рекомендоване дозування кофеїну для дорослих становить не більше 40 мг кофеїну на день, що дорівнює приблизно 4 чашкам кави на день. Передозування кофеїном може призводити до м'язового тремтіння, нудоти, головного болю, прискореного серцевого ритму.

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Дослідники попереджають, що навіть ті люди, які п'ють лише кілька чашок чаю або кави на день, можуть відчувати побічні ефекти. Вони проявляються в підвищеній дратівливості, проблемах із засинанням і нервозністю. Тому багато хто приймає рішення відмовитися від кофеїну.

Вчені перерахували деякі переваги відмови від вживання кофеїну.

Функція мозку

Припинення вживання кофеїну, на перших порах, може спричиняти головний біль і втому. Такі ефекти пов'язані з тим, що кофеїн викликає звикання.

Річ у тім, що кофеїн зв'язується з рецепторів мозку, який використовується аденозином. Зв'язок кофеїну і таких рецепторів дасть змогу відкласти втому на потім. З часом клітини мозку починають генерувати більше аденозинових рецепторів, щоб забезпечити нормальне зв'язування аденозину.

Коли ж кофеїн припиняє надходити в організм, утворюється надлишок аденозинових рецепторів. Це дає змогу втомі приходити вчасно, тому люди почуваються більш втомленими, ніж раніше.

Головні болі пов'язані з тим, що в ділянці шиї і в голові кофеїн викликає звуження кровоносних судин, що зменшує приплив крові до мозку.

Коли утворюється нестача кофеїну, що відбувається приблизно через 24 години, кровоносні судини повертаються до свого нормального стану. Саме це збільшує приплив крові до мозку і спричиняє головний біль. У середньому такий ефект може тривати до 9 днів з моменту відмови від кофеїну.

На сон кофеїн може вплинути тільки тоді, коли він потрапляє в організм у другій половині дня або ближче до ночі. Кофеїн затримує вивільнення мелатоніну, гормону, що викликає втому, а ефект від затримки триває близько 40 хвилин. Кофеїн також здатен скоротити загальний час сну і період глибокого сну.

Таким чином, наступного дня люди прокидаються втомленими і вирішують підбадьоритися кофеїном, заганяючи себе в нескінченний цикл.

Якщо припинити прийом кофеїну, поліпшення сну можуть початися вже через 12 годин.

Кофеїн пов'язують і з нападами паніки, і не тільки у людей зі схильністю до подібних проблем. Відмова від кофеїну може покращувати настрій, частково це пов'язано з кращою якістю сну. Відіграють у цьому свою роль і аденозинові рецептори, які беруть участь у регулюванні інших нейротрансмітерів, що відповідають за стрес, щастя і страх.

Серцево-судинна система

Відмова від кофеїну допоможе впоратися з печією і розладом шлунка. Кофеїн викликає секрецію кислоти в шлунку, а також послаблює стравохідний сфінктер, який контролює рефлюкс вмісту шлунка вгору по стравоходу, спричиняючи печію і розлад шлунка.

Відмова від кофеїну також знижує кров'яний тиск і зменшує частоту серцевих скорочень. Річ у тім, що за тривалий час приймання кофеїну, організм адаптується до його впливу. Стимуляція нервової системи, кишківника і серця стає нормою для нашого організму.

Яскрава посмішка і менше відвідувань вбиральні

Відмова від кофеїну може поліпшити стан ваших зубів — кава і чай містять сполуки, зокрема дубильні речовини, які забарвлюють зуби.

Кофеїн також впливає на гладкі м'язи кишківника, особливо товстої кишки, змушуючи їх стискатися і викликає позиви відвідати туалет.

Поступова відмова

Якщо ви серйозно подумуєте про виключення кофеїну зі свого раціону, найкращий спосіб зробити це — поступово. Різкий перехід призведе до таких побічних ефектів, як головний біль і втома, які можуть тривати два-три тижні.

Наскільки вони серйозні й тривалі, залежить від того, скільки кофеїну ви вживаєте на день і як довго зберігається ваша звичка.

Нагадаємо, вчені пояснили, чи може кава врятувати від недосипання. Результат цього дослідження однозначний: ніщо не замінить сон.