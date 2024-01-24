Обнаружен винный магазин эпохи Римской империи: 1600 лет назад там продавали не только вино (фото)

Древний винный магазин, который был заброшен после катастрофы, археологи обнаружили в Греции.

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Согласно исследованию, представленному на ежегодном собрании Археологического института Америки в Чикаго, США, археологи нашли в Греции винный магазин эпохи Римской империи, которому 1600 лет. Здание было заброшено, возможно, из-за землетрясения, которое привело к разрушению древнего магазина. Также ученые нашли разбитую посуду и 60 монет, пишет Live Science.

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Винный магазин, возрастом 1600 лет, был обнаружен в древнем городе Сикион, расположенном на юге Греции. Когда этот магазин работал, то территория Греции находилась в составе Римской империи.

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Винный магазин был найден в северной части комплекса, в котором располагалась серия мастерских с установками для прессования винограда и оливок. Но ученые не могут точно сказать, какое именно вино продавали в этом магазине из-за недостатка данных. Археологи считают, что в этом магазине кроме вина продавали и другие товары, например, оливковое масло.

Археологи нашли в Греции винный магазин эпохи Римской империи, которому 1600 лет Фото: Live Science

Внутри винного магазина археологи нашли 60 бронзовых монет. Большинство монет относятся к периоду между 337 и 361 годами нашей эры. Также археологи обнаружили остатки мраморных столешниц и сосудов из бронзы, стекла и керамики.

Винный магазин был найден в северной части комплекса, в котором располагалась серия мастерских с установками для прессования винограда и оливок Фото: Live Science

Ученые считают, что древний винный магазин, вероятно, был разрушен в результате какого-то внезапного события, например, землетрясения, из-за чего он был разрушен и заброшен.

Ученые считают, что древний винный магазин, вероятно, был разрушен в результате какого-то внезапного события, например, землетрясения Фото: Live Science

Ученые обнаружили монеты разбросанные по всему помещению и предположили, что их держали в каком-то сосуде, который во время разрушительного события упал и разбился. Поэтому все монеты разлетелись по полу.

Внутри винного магазина археологи нашли 60 бронзовых монет. Большинство монет относятся к периоду между 337 и 361 годами нашей эры Фото: Live Science

Ученые обнаружили монеты разбросанные по всему помещению и предположили, что их держали в каком-то сосуде, который во время разрушительного события упал и разбился Фото: Live Science

Археологи пока не могут точно сказать, является ли причиной разрушения винного магазина именно землетрясение. Возможно, у магазина обрушилась крыша, например, из-за большого количества осадков. В любом случае после разрушения здания местные жители не предприняли никаких усилий, чтобы что-то забрать из магазина. Как показывает исследование, весь комплекс, где находился магазин, был заброшен в начале 5 века нашей эры.

Как уже писал Фокус, ученые провели исследование и выяснили, какими были вкус и цвет вина в римскую эпоху.

Также Фокус писал о том, что наконец-то найдены могилы отца, брата и сына Александра Македонского. Раскопанные в 1977 году, эти могилы, которые сейчас являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, были предметом научных споров.

Напоминаем, что археологи нашли уникальный нож, на котором нанесены самые древние в Дании руны. Датские археологи обнаружили нож с рунической надписью, датируемой 150 годом нашей эры, как уже писал Фокус.