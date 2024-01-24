Виявлено винний магазин епохи Римської імперії: 1600 років тому там продавали не тільки вино (фото)

Стародавній винний магазин, який був покинутий після катастрофи, археологи виявили в Греції.

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Згідно з дослідженням, представленим на щорічних зборах Археологічного інституту Америки в Чикаго, США, археологи знайшли в Греції винний магазин епохи Римської імперії, якому 1600 років. Будівля була занедбана, можливо, через землетрус, який призвів до руйнування стародавнього магазину. Також учені знайшли розбитий посуд і 60 монет, пише Live Science.

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Винний магазин, віком 1600 років, було виявлено в стародавньому місті Сікіон, розташованому на півдні Греції. Коли цей магазин працював, то територія Греції перебувала у складі Римської імперії.

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Винний магазин був знайдений у північній частині комплексу, в якому розташовувалася серія майстерень з установками для пресування винограду та оливок. Але вчені не можуть точно сказати, яке саме вино продавали в цьому магазині через нестачу даних. Археологи вважають, що в цьому магазині, крім вина, продавали й інші товари, наприклад, оливкову олію.

Археологи знайшли в Греції винний магазин епохи Римської імперії, якому 1600 років Фото: Live Science

Усередині винного магазину археологи знайшли 60 бронзових монет. Більшість монет належать до періоду між 337 і 361 роками нашої ери. Також археологи виявили залишки мармурових стільниць і посудин із бронзи, скла та кераміки.

Винний магазин був знайдений у північній частині комплексу, в якому розташовувалася серія майстерень з установками для пресування винограду та оливок Фото: Live Science

Науковці вважають, що стародавній винний магазин, імовірно, був зруйнований унаслідок якоїсь раптової події, наприклад, землетрусу, через що його зруйнували і закинули.

Учені вважають, що стародавній винний магазин, імовірно, було зруйновано внаслідок якоїсь раптової події, наприклад, землетрусу Фото: Live Science

Науковці виявили монети розкидані по всьому приміщенню і припустили, що їх тримали в якійсь посудині, яка під час руйнівної події впала і розбилася. Тому всі монети розлетілися по підлозі.

Усередині винного магазину археологи знайшли 60 бронзових монет. Більшість монет належать до періоду між 337 і 361 роками нашої ери Фото: Live Science

Вчені виявили монети розкидані по всьому приміщенню і припустили, що їх тримали в якійсь посудині, яка під час руйнівної події впала і розбилася Фото: Live Science

Археологи поки що не можуть точно сказати, чи є причиною руйнування винного магазину саме землетрус. Можливо, у магазину обвалився дах, наприклад, через велику кількість опадів. У будь-якому разі після руйнування будівлі місцеві жителі не доклали жодних зусиль, щоб щось забрати з магазину. Як показує дослідження, весь комплекс, де знаходився магазин, був покинутий на початку 5 століття нашої ери.

Як уже писав Фокус, вчені провели дослідження і з'ясували, якими були смак і колір вина в римську епоху.

Також Фокус писав про те, що нарешті знайдено могили батька, брата і сина Олександра Македонського. Розкопані в 1977 році, ці могили, які зараз є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, були предметом наукових суперечок.

Нагадуємо, що археологи знайшли унікальний ніж, на якому нанесені найдавніші в Данії руни. Данські археологи виявили ніж із рунічним написом, що датується 150 роком нашої ери, як уже писав Фокус.