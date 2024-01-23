Археологи знайшли унікальний ніж: на ньому нанесено найдавніші в Данії руни (фото)

Данські археологи виявили унікальний артефакт – ніж із рунічним написом, що датується 150 роком н. е. Якщо його розшифрувати, то вийде слово "hirila", що перекладається з давньоскандинавської як "маленький меч".

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Археологи з Музею Оденсе в Данії виявили невеликий ніж із написом, якому майже 2000 років. Ця знахідка є найдавнішим рунічним написом, коли-небудь виявленим у Данії, і проливає світло на раннє використання писемності у скандинавському регіоні, пише Arkeonews.

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Залізний ніж завдовжки 8 см знайшли під залишками поховання з урною в невеликому могильнику на острові Фюн, на схід від Оденсе. Експерти визначили, що він датується приблизно 150 роком нашої ери, що робить його неймовірною реліквією з минулого.

Напис на ножі складається з п'яти символів, кожен заввишки близько 0,5 см, які супроводжуються трьома заглибленнями. Якщо їх розшифрувати, то вийде слово "hirila", що перекладається з давньоскандинавської як "маленький меч".

Напис на ножі складається з п'яти символів, кожен заввишки близько 0,5 см, які супроводжуються трьома заглибленнями Фото: Jakob Bond/Museum Odense

Значення цього відкриття полягає не лише у віці напису, але й у тому, що в ньому використано найдавніший із відомих рунічних алфавітів. Якоб Бонде, куратор і археолог, що стоїть за знахідкою, описує її як отримання записки з минулого, що пропонує поглянути на розвиток найдавнішої скандинавської мови.

Спочатку артефакт прийняли за звичайний ніж, але секрет розкрився після того, як консерватори почистили його. Лісбет Імер, рунологиня з Національного музею Данії, наголошує на рідкісності знахідок таких давніх рун, як на цьому ножі.

Вона вважає це відкриття унікальною можливістю заглибитися в найдавнішу писемність Данії та отримати уявлення про мову, якою розмовляли 2 тисячі років тому. В часи, коли грамотність не була поширеною, вміння читати і писати надавало особливого статусу і влади, а переписувачі формували невелику інтелектуальну еліту.

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Починаючи з 2 лютого, ніж буде виставлений на загальний огляд у Музеї Оденсе в Мьотергаардені, де відвідувачі зможуть побачити цю пам'ятку стародавнього минулого Данії. Ця знахідка не лише збагачує наше розуміння найдавнішої писемності, але й підкреслює значення грамотності в залізному віці, пропонуючи унікальне вікно в інтелектуальну еліту того часу.

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