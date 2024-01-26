Один крохотный вид с большой головой испортил жизнь всем в Кении: пострадали даже львы

Исследование показывает, что появление всего одного нового насекомого в Кении перевернуло местную экосистему.

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На десятках тысяч квадратных километров восточной Африки преобладает один вид акации, также известный как свистящее терновое дерево (Vachellia drepanolobium). Этот вид занимает центральное место в экосистеме и составляет 70-90% массы древесных растений, пишет Science.

Этот вид акации дает нектар местным муравьям (Crematogaster spp.), обитающим в полых колючих луковицах, а они в свою очередь защищают деревья от травоядных, заполняя ноздри африканских кустарниковых слонов (Loxodonta africana), достаточно голодных, чтобы их не могли остановить древесные шипы.

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Однако новое исследование показывает, что крошечные насекомые-защитники исчезают с невероятной скоростью. Причиной тотального вымирания местных муравьев стал инвазивный вид, появившийся в Кении в 2000-х годах — большеголовые муравьи (Pheidole megacephala). Предполагается, что они обитали на острове в Индийском океане, однако до сих пор неясно, как они появились на континенте — вероятно, некую роль в этом процессе сыграли люди.

В новом исследовании экологи из Fauna & Flora International обнаружили, что новый инвазивный вид буквально перевернул экосистему Кении с головы на ноги. По словам соавтора исследования Мередит Палмер, этот случай является ярким примером того, как "потянув за одну нить, можно изменить всю систему".

Джейкоб Гохин, эколог дикой природы в Университете Вайоминга с коллегами обнаружили, что крохотные насекомые нападают на местных муравьев акации и поедают их потомство, в результате чего свистящие колючие деревья остаются беззащитными перед травоядными. Таким образом беззащитные деревья неумолимо теряют свой лиственный покров, что влияет на жизнь даже самых опасных хищников.

Львы гораздо эффективнее охотятся в густых лесных зарослях, а увеличение количества открытых саванн стало причиной того, что львам труднее охотиться на зебр. В ходе исследования ученые сосредоточились на заповеднике в округе Лайкипия в Кении, где предоставлены идеальные условия для поиска ответа на вопрос, как крошечные большеголовые муравьи повлияли на экосистему Кении.

В общей сложности ученые исследовали 12 участков площадью 2500 квадратных метров и отслеживали на них видимость ландшафта, плотность популяции равнинной зебры, появление большеголовых муравьев и убийства зебр львами. Команда также поймала шестерых львиц и снабдила их ошейниками GPS, чтобы отслеживать, как их активность различается на разных участках.

Наблюдения исследователей продлились три года, а затем они подбили итоги. Слоны обдирали и валили деревья, где не было местных муравьев, в 7 раз быстрее, чем те, на которых были насекомые-защитники. В результате покрытие деревьев и кустарников резко сократилось, из-за чего львам стало сложнее подбираться к зебрам и устраивать засады. В то же время, на территориях, где не было инвазивного вила, растительность процветали, львы могли прятаться, что позволяло им убивать зебр почти в три раза чаще.

В то же время популяции львов в районе исследования, на удивление, оставались стабильными, несмотря на ограниченный доступ к добыче. Оказалось, что дикие кошки попросту адаптировали и разнообразили свой рацион: зебры составляли лишь 42% охотничьей активности хищников, 42% составляли африканские буйволы.

Ученые отмечают, неизвестно, что произойдет в будущем, однако это исследование стало ярким примером того, как появление всего одного инвазивного вида может полностью изменить экосистему.

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