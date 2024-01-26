Один крихітний вид із великою головою зіпсував життя всім у Кенії: постраждали навіть леви

Дослідження показує, що поява лише однієї нової комахи в Кенії перевернула місцеву екосистему.

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На десятках тисяч квадратних кілометрів східної Африки переважає один вид акації, також відомий як свистяче тернове дерево (Vachellia drepanolobium). Цей вид посідає центральне місце в екосистемі та становить 70-90% маси деревних рослин, пише Science.

Цей вид акації дає нектар місцевим мурахам (Crematogaster spp.), що мешкають у порожнистих колючих цибулинах, а вони, своєю чергою, захищають дерева від травоїдних, заповнюючи ніздрі африканських чагарникових слонів (Loxodonta africana), досить голодних, щоб їх не могли зупинити деревні шипи.

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Однак нове дослідження показує, що крихітні комахи-захисники зникають з неймовірною швидкістю. Причиною тотального вимирання місцевих мурах став інвазивний вид, що з'явився в Кенії у 2000-х роках, — великоголові мурахи (Pheidole megacephala). Припускають, що вони мешкали на острові в Індійському океані, проте досі незрозуміло, як вони з'явилися на континенті — імовірно, певну роль у цьому процесі відіграли люди.

У новому дослідженні екологи з Fauna & Flora International виявили, що новий інвазивний вид буквально перевернув екосистему Кенії з голови на ноги. За словами співавтора дослідження Мередіт Палмер, цей випадок є яскравим прикладом того, як "потягнувши за одну нитку, можна змінити всю систему".

Джейкоб Гохін, еколог дикої природи в Університеті Вайомінгу, з колегами виявили, що крихітні комахи нападають на місцевих мурах акації та поїдають їхнє потомство, внаслідок чого свистячі колючі дерева залишаються беззахисними перед травоїдними. Таким чином беззахисні дерева невблаганно втрачають свій листяний покрив, що впливає на життя навіть найнебезпечніших хижаків.

Леви набагато ефективніше полюють у густих лісових заростях, а збільшення кількості відкритих саван стало причиною того, що левам важче полювати на зебр. Під час дослідження вчені зосередилися на заповіднику в окрузі Лайкіпія в Кенії, де надано ідеальні умови для пошуку відповіді на питання, як крихітні великоголові мурахи вплинули на екосистему Кенії.

Загалом вчені досліджували 12 ділянок площею 2500 квадратних метрів і відстежували на них видимість ландшафту, щільність популяції рівнинної зебри, появу великоголових мурах і вбивства зебр левами. Команда також спіймала шістьох левиць і забезпечила їх нашийниками GPS, щоб відстежувати, як їхня активність різниться на різних ділянках.

Спостереження дослідників тривали три роки, а потім вони підбили підсумки. Слони обдирали й валили дерева, де не було місцевих мурах, у 7 разів швидше, ніж ті, на яких були комахи-захисники. У результаті покриття дерев і чагарників різко скоротилося, через що левам стало складніше підбиратися до зебр і влаштовувати засідки. Водночас на територіях, де не було інвазивного вила, рослинність процвітала, леви могли ховатися, що давало їм змогу вбивати зебр майже втричі частіше.

Водночас популяції левів у районі дослідження, на диво, залишалися стабільними, попри обмежений доступ до здобичі. Виявилося, що дикі кішки просто адаптували й урізноманітнили свій раціон: зебри становили лише 42% мисливської активності хижаків, 42% становили африканські буйволи.

Науковці зазначають, невідомо, що станеться в майбутньому, проте це дослідження стало яскравим прикладом того, як поява всього одного інвазивного виду може повністю змінити екосистему.

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