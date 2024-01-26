Принадлежали древним охотникам: ученые нашли охотничьи орудия в мексиканской пещере (фото)

В так называемой "Пещере сокровищ" исследователи обнаружили охотничье оружие, среди которых орудие для метания дротиков, известное как атлатль.

Related video

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили древние охотничьи орудия в пещере Куэва-дель-Тесоро, также известной как "Пещера сокровищ" в Кадерейта-де-Монтес, штат Керетаро, Мексика. На находку натолкнуло сообщение от Ассоциации спелеологов Керетаро, которое привело археологов к небольшой полости внутри пещеры, пишет HeritageDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Среди найденных сокровищ — атлатль, деревянные дротики и обработанные бревна, которые, как полагают, служили универсальными инструментами. Предварительная датировка указывает на то, что эти артефакты происходят из I века нашей эры.

Одним из самых интересных артефактов является атлатль — рычаг для метания дротиков, который значительно увеличивает дальность и скорость полета снарядов. Это орудие позволило древним охотникам попадать в добычу с гораздо большего расстояния, чем при метании дротиков голыми руками.

В так называемой "Пещере сокровищ" исследователи обнаружили охотничье оружие, среди которых орудие для метания дротиков, известное как атлатль Фото: INAH

Несмотря на тщательное исследование пещерной системы, других археологических элементов, проливающих свет на эту находку, не найдено. Однако команда обещает обнародовать результаты анализа образцов 27 января 2024 года.

Эти орудия, по мнению исследователей, принадлежали охотникам-собирателям, которые поселились в этом регионе около 7 000 лет до нашей эры. В то время в полупустынных регионах Керетаро и Гуанахуато обитали многочисленные кочевые группы, которые оставили следы своего существования в виде наскальных рисунков и доисторических артефактов в близлежащих пещерах.

Интересно, что со временем некоторые из этих групп охотников-собирателей перешли к оседлому сельскохозяйственному образу жизни, в то время как другие продолжали придерживаться своих традиционных практик на протяжении веков. Обнаружение этих охотничьих орудий позволяет исследовать древний образ жизни в этом регионе.

Важно

Человеческие останки и 100 тысяч артефактов: археологическое открытие переписывает историю Бразилии (фото)

Атлатль и деревянные дротики раскрывают изобретательность ранних обществ Керетаро, предоставляя ценную информацию об их охотничьих практиках и образе жизни. Это открытие является свидетельством богатой истории, которая лежит под поверхностью и ждет того, чтобы ее раскопали.

Ранее Фокус рассказывал о том, как пастухи ямной культуры принесли в Северную Европу повышенный риск склероза. Это открытие объясняет распространенность этой болезни среди северных европейцев.

Также мы писали о миграции древних славян в юго-восточную Европу. Для этого ученые реконструировали генетическую историю Балкан.