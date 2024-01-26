Належали давнім мисливцям: вчені знайшли мисливські знаряддя в мексиканській печері (фото)

У так званій "Печері скарбів" дослідники виявили мисливську зброю, серед яких знаряддя для метання дротиків, відоме як атлатль.

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Археологи з Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH) виявили стародавні мисливські знаряддя у печері Куева-дель-Тесоро, також відомої як "Печера скарбів" у Кадерейта-де-Монтес, штат Керетаро, Мексика. На знахідку наштовхнуло повідомлення від Асоціації спелеологів Керетаро, яке привело археологів до невеликої порожнини всередині печери, пише HeritageDaily.

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Серед знайдених скарбів — атлатль, дерев'яні дротики та оброблені колоди, які, як вважають, слугували універсальними інструментами. Попереднє датування вказує на те, що ці артефакти походять з І століття нашої ери.

Одним із найцікавіших артефактів саме атлатль — важіль для метання дротиків, який значно збільшує дальність і швидкість польоту снарядів. Це знаряддя дозволило стародавнім мисливцям влучати у здобич із набагато більшої відстані, ніж під час метання дротиків голими руками.

У так званій "Печері скарбів" дослідники виявили мисливську зброю, серед яких знаряддя для метання дротиків, відоме як атлатль Фото: INAH

Попри ретельне дослідження печерної системи, інших археологічних елементів, що проливають світло на цю знахідку, не знайдено. Однак команда обіцяє оприлюднити результати аналізу зразків 27 січня 2024 року.

Ці знаряддя, на думку дослідників, належали мисливцям-збирачам, які оселилися в цьому регіоні близько 7 000 років до нашої ери. У той час у напівпустельних регіонах Керетаро і Гуанахуато мешкали численні кочові групи, які залишили сліди свого існування у вигляді наскальних малюнків і доісторичних артефактів у довколишніх печерах.

Цікаво, що з часом деякі з цих груп мисливців-збирачів перейшли до осілого сільськогосподарського способу життя, в той час як інші продовжували дотримуватися своїх традиційних практик протягом століть. Виявлення цих мисливських знарядь дозволяє дослідити древній спосіб життя в цьому регіоні.

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Атлатль та дерев'яні дротики розкривають винахідливість ранніх суспільств Керетаро, надаючи цінну інформацію про їхні мисливські практики та спосіб життя. Це відкриття є свідченням багатої історії, яка лежить під поверхнею і чекає на те, щоб її розкопали.

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