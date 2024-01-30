Улетел на отдых в теплые края. Королевского пингвина заметили за тысячи километров от Антарктики

Исследователи рассказали о появлении птицы на пляже Куронг в ЮАР, в тысячах километров от родного дома — появление пингвина удивило ученых.

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Королевские пингвины являются вторым по величине видом пингвинов в мире и, как правило, обитают лишь в Антарктиде и на субантарктических островах. Однако на этот раз птицу занесло слишком далеко от дома: ученые обнаружили королевского пингвина на пляже Куронг в ЮАР, пишет ABC News.

Группа местных орнитологов проводила исследование численности птиц, когда неожиданно к их машине начал приближаться королевский пингвин. Ученые остановились и наблюдали за птицей, в то время как пингвин неумолимо приближался к группе исследователей.

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Команда отмечает, что пингвин сделал несколько демонстраций в сторону людей, затем запрокинув голову издал несколько ревущих криков, а после поклонился и продолжил приближаться к ученым. Исследователи не знают, что именно привело пингвина на пляж ЮАР, но предполагают, что он прибыл сюда линять.

Королевский пингвин неожиданно появился на пляже в ЮАР Фото: Steve Jenkins

Президент организации "Друзья прибрежных птиц на юго-востоке" Джефф Кэмпбелл считает, этот королевский пингвин никогда ранее не встречался с человеком, а потому так легко пошел на контакт — птица попросту не знает, что люди могут быть опасны.

По словам старшего научного сотрудника Австралийского антарктического отдела, доктора Барбары Винеке, королевские пингвины чрезвычайно редко оказываются на материке, а потому сложно понять, что птица делает здесь. Однако визуально пингвин выглядел здоровым, а потому ученые подозревают, что он прибыл сюда линять. Доктор Винеке также отмечает, что это не слишком хорошо для самого королевского пингвина, так как он оказался в гораздо более теплой среде, чем та, к которой привык.

Королевский пингвин неожиданно появился на пляже в ЮАР Фото: Steve Jenkins

Отметим, что это не первый раз, когда королевский пингвины "отправляются в отпуск в Австралию". Впервые королевского пингвина тут наблюдали в 1987 году в национальном парке Канунда. Затем еще один королевский пингвин появился в Южной Австралии — тогда вокруг птицы ежедневно собиралось около 300 человек, так как это "весьма редкий гость" на материке.

По словам доктора Винеке, всегда любопытно наблюдать за королевскими пингвинами воочию, однако это также вызывает и беспокойство, ведь, по сути, они находятся в среде, где им потенциально придется взаимодействовать с существами с которыми они ранее никогда не встречались. И речь не только о людях.

К слову, единственными пингвинами, которые обитают в Южной Австралии являются маленькие сказочные пингвины — их колонии расположен на прибрежных островах.

Ранее Фокус писал о том, что гигантский айсберг может уничтожить колонию пингвинов в Атлантическом океане.