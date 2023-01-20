Затерянная Антарктида. Ученые обнаружили новую колонию императорских пингвинов из космоса (фото)

Группе из 500 птиц удалось бы скрыться от глаз ученых, но их заметили на спутниковых снимках.

Related video

На побережье Антарктиды проживают около шести десятков колоний императорских пингвинов, о которых известно ученым. Исследователи отмечают, что больше половины из них остались бы не открытыми, если бы не снимки из космоса. Так произошло и с этой группой, пишет Daily Mail.

Долгое время ученые изучают спутниковые снимки береговой линии Антарктиды в надежде заметить новые колонии императорских пингвинов, которые, вероятно, находятся под угрозой вымирания. В ходе исследований ученые отслеживают птичий помет или гуано, который имеет коричневый цвет, а потому его легче обнаружить на больших участках морского льда.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам доктора Питера Фретвелла из Британской антарктической службы, который занимается изучением дикой природы из космоса и является автором нового исследования, именно спутниковые снимки помогли ученым открыть 33 из 60 колоний императорских пингвинов на побережье Антарктиды. Новая группа не стала исключением.

[ + – ] Спутниковые снимки помогли идентифицировать новую колонию Фото: Maxar Technologies

Фретвелл отмечает, что из-за изменений климата и нагрева ледяного континента императорские пингвины в ближайшем будущем могут оказаться в уязвимом положении. Поэтому обнаружение новой колонии морских птиц так важна — это позволит ученым отслеживать, а также принимать меры по сохранению этого вида.

Новую колонию "засекли" на мысе Верлегер в Западной Антарктиде — предположительно в нее входит около 500 императорских пингвинов. В ходе исследования Фретвелл с коллегами изучили снимки с Sentinel 2 Европейской комиссии, а затем сопоставили их с изображениями высокого разрешения с другого спутника — MAXAR WorldView3.

[ + – ] Изображение с Sentinel 2 Европейской комиссии Фото: Peter Fretwell/BAS

Исследователи также обратились к предыдущим открытиям колоний пингвинов в Антарктиде и пришли к выводу, что между группами морских птиц находятся никем не занятые промежутки в 100 км — ученые сделали предположение, что пингвины предпочитают держаться друг от друга подальше.

Отметим, что спутниковые снимки не позволяют сосчитать точное количество пингвинов в колонии, однако позволяют ученым предварительно оценить численность колоний по размеру скоплений — отсюда появилась цифра в 500 императорских пингвинов.

Отметим, что программа Британской антарктической службы (BAS) длится вот уже 15 лет. В 2020 году ученые использовали спутниковые снимки, чтобы открыть 11 новых колоний императорских пингвинов, три из них были обнаружены ранее, однако не были подтверждены. Тогда же исследователи обнаружили, что в Антарктиде скрываются больше колоний морских птиц чем предполагалось ранее — тогда ученые предположили, что на континенте находится от 265 до 278 тысяч размножающихся пар.

[ + – ] 80 процентов колоний императорских пингвинов будут "полувымершими" к концу века Фото: Peter Fretwell/BAS

Однако проблема заключается в том, что большинство колоний располагаются на побережьях Антарктиды, которые страдают от нагрева континента — в результате морские птицы могут потерять свои дома. Исследователи предполагают, что даже при наилучшем сценарии глобальная температура повысится на 1,5°C, что приведет к сокращению популяции императорских колоний как минимум на 31%. Более того, к 2100 году 80% колоний морских птиц окажутся "полувымершими".

Ранее Фокус писал о том, что развенчан миф о моногамии пингвинов — они не прочь сходить налево.