Загублена Антарктида. Вчені виявили нову колонію імператорських пінгвінів із космосу (фото)

Групі з 500 птахів вдалося б втекти від очей вчених, але їх помітили на супутникових знімках.

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На узбережжі Антарктиди мешкають майже шість десятків колоній імператорських пінгвінів, про які відомо вченим. Дослідники зазначають, що більше половини з них залишилися б не відкритими, якби не знімки з космосу. Так сталося і з цією групою, пише Daily Mail.

Довгий час учені вивчають супутникові знімки берегової лінії Антарктиди, сподіваючись помітити нові колонії імператорських пінгвінів, які, ймовірно, знаходяться під загрозою вимирання. У процесі досліджень вчені відстежують пташиний послід або гуано, що має коричневий колір, а тому його легше виявити на великих ділянках морського льоду.

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За словами доктора Пітера Фретвелла з Британської антарктичної служби, який займається вивченням дикої природи з космосу та є автором нового дослідження, саме супутникові знімки допомогли вченим відкрити 33 із 60 колоній імператорських пінгвінів на узбережжі Антарктиди. Нова група не стала винятком.

[ + – ] Супутникові знімки допомогли ідентифікувати нову колонію Фото: Maxar Technologies

Фретвелл зазначає, що через зміни клімату та нагрівання крижаного континенту імператорські пінгвіни в найближчому майбутньому можуть опинитися у вразливому становищі. Тому виявлення нової колонії морських птахів таке важливе — це дозволить вченим відстежувати, а також вживати заходів щодо збереження цього виду.

Нову колонію "засікли" на мисі Верлегер у Західній Антарктиді — ймовірно до неї входить майже 500 імператорських пінгвінів. У процесі дослідження Фретвелл із колегами вивчили знімки з Sentinel 2 Європейської комісії, а потім зіставили їх із зображеннями високого дозволу з іншого супутника — MAXAR WorldView3.

[ + – ] Зображення зі Sentinel 2 Європейської комісії Фото: Peter Fretwell/BAS

Дослідники також звернулися до попередніх відкриттів колоній пінгвінів в Антарктиді та дійшли висновку, що між групами морських птахів знаходяться ніким не зайняті проміжки по 100 км — учені зробили припущення, що пінгвіни вважають за краще триматися одне від одного подалі.

Зазначимо, що супутникові знімки не дозволяють порахувати точну кількість пінгвінів у колонії, проте дозволяють вченим попередньо оцінити чисельність колоній за розмірами скупчень — звідси з'явилася цифра 500 імператорських пінгвінів.

Зазначимо, що програма Британської антарктичної служби (BAS) триває вже 15 років. У 2020 році вчені використали супутникові знімки, щоб відкрити 11 нових колоній імператорських пінгвінів, три з них було виявлено раніше, проте не було підтверджено. Тоді ж дослідники з'ясували, що в Антарктиді ховаються більше колоній морських птахів, ніж передбачалося раніше — тоді вчені припустили, що на континенті знаходиться від 265 до 278 тисяч пар, що розмножуються.

[ + – ] 80 відсотків колоній імператорських пінгвінів будуть "напіввимерлими" до кінця століття Фото: Peter Fretwell/BAS

Однак проблема полягає в тому, що більшість колоній розташовуються на узбережжях Антарктиди, які страждають від нагріву континенту — внаслідок цього морські птахи можуть втратити свої будинки. Дослідники припускають, що навіть за найкращого сценарію глобальна температура підвищиться на 1,5°C, що призведе до скорочення популяції імператорських колоній як мінімум на 31%. Ба більше, до 2100 року 80% колоній морських птахів виявляться "напіввимерлими".

Раніше Фокус писав про те, що розвінчано міф про моногамію пінгвінів — вони не проти сходити наліво.