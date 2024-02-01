"Живучий" труп и стена из мертвецов: случаи, когда ученые потревожили проклятые артефакты (фото)

Иногда ученые находят очень необычные артефакты, которые могут хранить в себе древние проклятия.

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Кинофраншиза "Индиана Джонс" известна тем, что не совсем точно показывает жизнь среднестатистического археолога. Но в чем правы авторы фильмов, так это в том, что, как и Индиана Джонс, археологи иногда любят находить явно проклятые артефакты, которые нельзя ни в коем случае трогать. Вот по крайней мере четыре таких случая, как пишет IFLScience.

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Женщина, которая отказывается разлагаться

Еще в 60-х года прошлого века археологи обнаружили в Китае гробницу, где находился удивительно хорошо сохранившаяся мумия представительницы знатного сословия по имени Синь Чжуй, которая умерла в 163 году до н.э.

Мумия Синь Чжуй Фото: IFLS

Как уже писал Фокус, прошло более 2000 лет, но эта мумия до сих пор остается в хорошем состоянии.

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Известно, что мумию китайской женщины нашли плавающей в луже прозрачной жидкости, которая стала коричневой после контакта с воздухом. Жидкость представляла собой либо травяной раствор, способствующий сохранению трупа, либо различные телесные жидкости, которые останавливали разложение. Интересно, что большая часть мягких тканей осталась неповрежденной, а вены все еще были наполнены запекшейся кровью.

Гигантский черный саркофаг

В 2018 году археологи в Египте обнаружили черный саркофаг высотой 2,6 метра, который находился на глубине 5 метров. Выяснилось, что саркофаг был помещен под землю в период правления в Египте Птолемеев (323–30 годы до н.э.). Обнаружение этого саркофага вызвало бурю возмущения общественности, которая призывала не открывать это возможно проклятый артефакт.

В 2018 году археологи в Египте обнаружили черный саркофаг высотой 2,6 метра, который находился на глубине 5 метров Фото: IFLS

Но археологи открыли саркофаг из которого повалил очень ужасный запах. После того, как он рассеялся, ученые обнаружили внутри красновато-коричневую смесь, в которую были погружены несколько скелетов. Они имели очень неприятный вид.

Ученые пришли к выводу, что похороненные там люди были либо чиновникам, либо винами, причем череп одного из скелетов имел дыру от попадания стрелы в голову.

Стена мертвых римских солдат

Нечасто можно обнаружить 19 римских легионеров, которые размещены так, чтобы заблокировать проход. Хотя впервые такую странную находку археологи обнаружили в Сирии почти 100 лет назад, только в 2011 году ученые смогли понять, что же произошло на этом месте на самом деле.

Нечасто можно обнаружить 19 римских легионеров, которые размещены так, чтобы заблокировать проход. Хотя впервые такую странную находку археологи обнаружили в Сирии почти 100 лет назад, только в 2011 году ученые смогли понять, что же произошло на этом месте на самом деле Фото: IFLS

Оказалось, что римские легионеры были похоронены таким образом во время штурма города персов в 256 году нашей эры. Археологи пришли к выводу, что обнаруженная массовая могила является примером применения химического оружия. Римские солдаты пытались прорваться через проход в городской стене, но их остановили персидские солдаты, которые затем отошли назад.

После этого персы бросили в проход немного битума и серы и подожгли все это. В результате образовались едкие испарения горячего дыма, который состоял из смертельной смеси углекислого газа, угарного газа и серного газа.

19 римских легионеров сразу же задохнулись, но с помощью этих трупов была создана блокирующая проход стена. Это место можно назвать явно проклятым, учитывая в каких муках умерли римские солдаты.

Золотой глаз

В 2006 году археологи обнаружили в Иране человеческий скелет возрастом примерно 4800 лет. Кроме того, что умершая женщина была необычайно высоким человеком для того времени, ее рост составил 1,8 метра, внутри черепа находился необычный предмет.

В 2006 году археологи обнаружили в Иране человеческий скелет возрастом примерно 4800 лет. Кроме того, что умершая женщина была необычайно высоким человеком для того времени, ее рост составил 1,8 метра, внутри черепа находился необычный предмет Фото: IFLS

Ученые выяснили, что это был глазной протез, который сделал тот, кто очень хорошо разбирался в анатомии глаз. При этом кровеносные сосуды были воссозданы с помощью золотой проволоки. Неизвестно была ли эта женщина жрицей, но возможно, она наложила проклятие на тех, кто потревожит ее могилу.

Фокус уже писал о том, что в Вене (Австрия) археологи нашли артефакты римских легионеров периода основания города. Кроме вещей римской эпохи, обнаружены средневековые артефакты.