"Живучий" труп і стіна з мерців: випадки, коли вчені потривожили прокляті артефакти (фото)

Іноді вчені знаходять дуже незвичайні артефакти, які можуть зберігати в собі стародавні прокляття.

Related video

Кінофраншиза "Індіана Джонс" відома тим, що не зовсім точно показує життя середньостатистичного археолога. Але в чому мають рацію автори фільмів, так це в тому, що, як і Індіана Джонс, археологи іноді люблять знаходити явно прокляті артефакти, які не можна в жодному разі чіпати. Ось принаймні чотири таких випадки, як пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Жінка, яка відмовляється розкладатися

Ще в 60-х роках минулого століття археологи виявили в Китаї гробницю, де містилася напрочуд добре збережена мумія представниці знатного стану на ім'я Сінь Чжуй, яка померла 163 року до н.е.

Мумія Сінь Чжуй Фото: IFLS

Як уже писав Фокус, минуло понад 2000 років, але ця мумія досі залишається в хорошому стані.

Важливо

Артефакт з бивня мамонта виявився не прикрасою, а "просунутим" інструментом: що це таке

Відомо, що мумію китайської жінки знайшли плаваючою в калюжі прозорої рідини, яка стала коричневою після контакту з повітрям. Рідина являла собою або трав'яний розчин, що сприяє збереженню трупа, або різні тілесні рідини, які зупиняли розкладання. Цікаво, що більша частина м'яких тканин залишилася неушкодженою, а вени все ще були наповнені запеченою кров'ю.

Гігантський чорний саркофаг

У 2018 році археологи в Єгипті виявили чорний саркофаг заввишки 2,6 метра, який знаходився на глибині 5 метрів. З'ясувалося, що саркофаг був поміщений під землю в період правління в Єгипті Птолемеїв (323-30 роки до н.е.). Виявлення цього саркофага викликало бурю обурення громадськості, яка закликала не відкривати цей можливо проклятий артефакт.

У 2018 році археологи в Єгипті виявили чорний саркофаг заввишки 2,6 метра, який знаходився на глибині 5 метрів Фото: IFLS

Але археологи відкрили саркофаг, з якого повалив дуже жахливий запах. Після того, як він розсіявся, вчені виявили всередині червонувато-коричневу суміш, в яку були занурені кілька скелетів. Вони мали дуже неприємний вигляд.

Вчені дійшли висновку, що поховані там люди були або чиновниками, або винами, до того ж череп одного зі скелетів мав дірку від попадання стріли в голову.

Стіна мертвих римських солдатів

Нечасто можна виявити 19 римських легіонерів, які розміщені так, щоб заблокувати прохід. Хоча вперше таку дивну знахідку археологи виявили в Сирії майже 100 років тому, тільки 2011 року вчені змогли зрозуміти, що ж сталося на цьому місці насправді.

Нечасто можна виявити 19 римських легіонерів, які розміщені так, щоб заблокувати прохід. Хоча вперше таку дивну знахідку археологи виявили в Сирії майже 100 років тому, тільки 2011 року вчені змогли зрозуміти, що ж сталося на цьому місці насправді Фото: IFLS

Виявилося, що римські легіонери були поховані таким чином під час штурму міста персів у 256 році нашої ери. Археологи дійшли висновку, що виявлена масова могила є прикладом застосування хімічної зброї. Римські солдати намагалися прорватися через прохід у міській стіні, але їх зупинили перські солдати, які потім відійшли назад.

Після цього перси кинули в прохід трохи бітуму і сірки та підпалили все це. У результаті утворилися їдкі випари гарячого диму, який складався зі смертельної суміші вуглекислого газу, чадного газу та сірчаного газу.

19 римських легіонерів одразу ж задихнулися, але за допомогою цих трупів було створено стіну, яка блокувала прохід. Це місце можна назвати явно проклятим, з огляду на те, в яких муках померли римські солдати.

Золоте око

У 2006 році археологи виявили в Ірані людський скелет віком приблизно 4800 років. Крім того, що померла жінка була надзвичайно високою людиною для того часу, її зріст становив 1,8 метра, усередині черепа знаходився незвичайний предмет.

У 2006 році археологи виявили в Ірані людський скелет віком приблизно 4800 років. Крім того, що померла жінка була надзвичайно високою людиною для того часу, її зріст становив 1,8 метра, усередині черепа знаходився незвичайний предмет Фото: IFLS

Учені з'ясували, що це був очний протез, який зробив той, хто дуже добре знався на анатомії очей. При цьому кровоносні судини були відтворені за допомогою золотого дроту. Невідомо, чи була ця жінка жрицею, але можливо, вона наклала прокляття на тих, хто потривожить її могилу.

Фокус уже писав про те, що у Відні (Австрія) археологи знайшли артефакти римських легіонерів періоду заснування міста. Крім речей римської епохи, виявлено середньовічні артефакти.