Высыхает прямо на лозе: ученые вывели новый сорт помидоров черри (фото)

Исследователи отмечают, что они разработали новый сорт помидоров черри, которые идеально подходят для производства вяленых томатов.

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Многие из нас любят вяленые томаты, однако перед приготовлением их, как правило, предварительно обрабатывают диоксидом серы или солью перед процессом сушки, который может проводиться даже в духовке. В новом исследовании ученые вывели новый вид помидоров черри, которые идеально подходят для создания этой закуски — сушатся прямо на лозе, пишет New Atlas.

В ходе нового исследования технологическая компания Supree создала новый вид томатов, содержащих микроскопические трещины в кожуре. Когда плоды нового сорта дозревают, трещины на них открываются достаточно далеко, чтобы влага могла естественным образом испаряться изнутри. В результате уже к моменту сбора помидоры, как правило, теряют около 80% своего первоначального веса. Исследователи также обнаружили, что вкус и питательные вещества концентрируются в оставшихся 20%.

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В данный момент исследователи все еще работают над содержанием влаги, которая содержится в конечном продукте: оно может варьироваться в зависимости от потребностей рынка. Команда также отмечает, что после сушки урожая, некоторую небольшую сушку все же можно выполнить, однако это не предполагает использование каких-либо еще добавок.

В дальнейшем сушенные помидоры замораживают для транспортировки и хранения. Авторы исследования отмечают, что срок годности нового продукта может достигать года без какого-либо негативного влияния на вкус, текстуру или пищевую ценность.

В данный момент компания-производитель концентрируется на продаже помидоров напрямую корпоративным клиентам в пищевой промышленности. Кроме того авторы нового сорта разрабатывают механическую систему сбора урожая, позволяющую снизить стоимость помидоров, а также, в будущем, вероятно, это позволит создать другие самовысыхающие культуры, например, сладкий перец.

Ранее Фокус писал о том, что астронавты МКС нашли потерянный помидор, который искали 8 месяцев.