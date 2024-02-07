Чудо регенерации. У щенка заново отросла челюсть, которую он потерял из-за рака (фото)

Исследователи теперь используют этот случай в качестве возможной полной регенерации кости с молодыми пациентами.

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Необычная история произошла в челюстно-лицевой хирургии с трехмесячным щенком французского бульдога. Ветеринары из Корнелльского университета в США пытались спасти животное от рака, когда обнаружили у него опухоль, угрожающую жизни, пишет Science Alert.

Хирурги приступили к операции, но в процессе обнаружили, что нет другого выбора, кроме как удалить большую часть левой нижней челюсти щенка. Однако настоящее чудо произошло через 8 недель, когда щенок по имени Тайсон вернулся на повторное сканирование костей — ученые обнаружили, что его левая челюсть почти полностью отросла.

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По словам резидент-ветеринара челюстно-лицевой хирургии Алекандра Райта, этот случай теперь демонстрирует "возможность полной регенерации кости при работе с молодым пациентом". Обычно, столь радикальная процедура, как частичное удаление челюсти, может привести к постоянным побочным эффектам со стороны дестабилизированной костной структуры. Например, речь идет о таких последствиях, как:

хроническая боль;

возможное движение остальной части челюсти, приводящее к смещению зубов;

другие повреждения.

Чтобы предотвратить все эти возможные последствия, может потребоваться реконструкция хирургии. Однако в этом случае произошло совершенно иначе. Хирурги обнаружили, что не все отсутствующие зубы и не все аспекты анатомии челюсти вновь появились у щенка, однако достаточная часть челюсти Тайсона все же спонтанно отросла. По словам Райта, этого достаточно, чтобы обеспечить щенку вполне функциональную челюсть.

3D-сканы удаленной челюсти Тайсона сразу после операции (слева) и через восемь недель после нее (справа) с отросшей нижней челюстью Фото: Cornell University

Сканирование показало, что новый отросток такой же длины, как и его старая челюсть, а это обеспечивает необходимую основу для поддержания челюсти и оставшихся зубов в хорошем положении. Ветеринары считают, что "чудо регенерации", частично связано с ранним выявлением опухоли полости рта, что, вероятно, сыграло важную роль в достижении долгосрочной ремиссии при хирургическом вмешательстве.

К счастью, опухоль, обнаруженная у левых коренных зубов щенка, не успела проникнуть в ближайшую надкостницу — оболочку нервов и кровеносных сосудов, окружающих наши кости. Предполагается, что именно это и сыграло главную роль в том, что регенерация стала возможной, поскольку мембрана также может содержать и стволовые клетки.

Отметим, что подобные случаи ранее наблюдались у детей, однако это первый зарегистрированный случай у собак. Теперь ученые считают, что в случае работы с маленькими пациентами, ветеринары могут рассмотреть возможность полной или частичной регенерации кости у животных с незрелым скелетом, прежде чем приступить к реконструирующей хирургии.

В дальнейшем авторы статьи планируют провести дополнительные исследования, чтобы понять, может ли это произойти у других собак, насколько важен возрастной диапазон. К слову, Тайсону по-прежнему избегают давать твердую пищу, однако животное без проблем ест и пьет самостоятельно.

Ранее Фокус писал о том, что люди обладают способностью регенерировать части тела как саламандры.