Чудо регенерації. У цуценяти наново відросла щелепа, яку воно втратило через рак (фото)

Дослідники тепер використовують цей випадок як можливу повну регенерацію кістки з молодими пацієнтами.

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Незвичайна історія сталася в щелепно-лицьовій хірургії з тримісячним цуценям французького бульдога. Ветеринари з Корнелльського університету в США намагалися врятувати тварину від раку, коли виявили в неї пухлину, що загрожує життю, пише Science Alert.

Хірурги розпочали операцію, але в процесі виявили, що немає іншого вибору, окрім як видалити більшу частину лівої нижньої щелепи цуценяти. Однак справжнє диво сталося через 8 тижнів, коли цуценя, на ім'я Тайсон, повернулося на повторне сканування кісток — вчені виявили, що його ліва щелепа майже повністю відросла.

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За словами резидента-ветеринара щелепно-лицевої хірургії Алекандра Райта, цей випадок тепер демонструє "можливість повної регенерації кістки при роботі з молодим пацієнтом". Зазвичай, настільки радикальна процедура, як часткове видалення щелепи, може призвести до постійних побічних ефектів з боку дестабілізованої кісткової структури. Наприклад, йдеться про такі наслідки, як:

хронічний біль;

можливий рух іншої частини щелепи, що призводить до зміщення зубів;

інші пошкодження.

Щоб запобігти всім цим можливим наслідкам, може знадобитися реконструкція хірургії. Однак у цьому випадку сталося зовсім інакше. Хірурги виявили, що не всі відсутні зуби і не всі аспекти анатомії щелепи знову з'явилися у цуценяти, проте достатня частина щелепи Тайсона все ж спонтанно відросла. За словами Райта, цього достатньо, щоб забезпечити цуценяті цілком функціональну щелепу.

3D-скани видаленої щелепи Тайсона одразу після операції (ліворуч) і через вісім тижнів після неї (праворуч) з відрослою нижньою щелепою Фото: Cornell University

Сканування показало, що новий відросток такої ж довжини, як і його стара щелепа, а це забезпечує необхідну основу для підтримання щелепи та зубів, що залишилися, в хорошому положенні. Ветеринари вважають, що "диво регенерації", частково пов'язане з раннім виявленням пухлини порожнини рота, що, ймовірно, зіграло важливу роль у досягненні довгострокової ремісії при хірургічному втручанні.

На щастя, пухлина, виявлена у лівих кутніх зубів цуценяти, не встигла проникнути в найближчу окістя — оболонку нервів і кровоносних судин, що оточують наші кістки. Передбачається, що саме це і зіграло головну роль у тому, що регенерація стала можливою, оскільки мембрана також може містити й стовбурові клітини.

Зазначимо, що подібні випадки раніше спостерігалися у дітей, проте це перший зареєстрований випадок у собак. Тепер учені вважають, що в разі роботи з маленькими пацієнтами, ветеринари можуть розглянути можливість повної або часткової регенерації кістки у тварин із незрілим скелетом, перш ніж розпочати реконструювальну хірургію.

Надалі автори статті планують провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи може це статися в інших собак, наскільки важливий віковий діапазон. До слова, Тайсону, як і раніше, уникають давати тверду їжу, проте тварина без проблем їсть і п'є самостійно.

Раніше Фокус писав про те, що люди мають здатність регенерувати частини тіла як саламандри.