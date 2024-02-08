Сгорели в адской печи при 330 °C: "палетермометр" показал, при какой температуре погибли динозавры

Исследователи измерили температуру кратера Чиксулуб 66 миллионов лет назад, чтобы раскрыть тайну массового вымирания хищников.

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Десятки миллионов лет назад по Земле бродили грозные хищники. Однако события, развернувшиеся 66 миллионов лет назад, положили конец этой эпохе — динозавры навсегда были стерты с лица Земли. В новом исследовании ученые измерили температуру кратера Чиксулуб сразу после того, как астероид, убивший древних хищников, создал его 66 миллионов лет назад, пишет Live Science.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что температура камней, отобранных из кратера, достигла 330 °C в конце мелового периода — 145–66 миллионов лет назад. Результаты также предполагают, что в результате удара астероида было выделено не так много углекислого газа, как предполагалось ранее. Теперь ученые считают, что новые данные могут изменить взгляд ученых на последовавшее за этим ударом массовое вымирание.

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Кратер Чиксулуб образовался, когда астероид шириной около 12 километров на скорости около 43 000 км/час врезался в Землю, образовав воронку шириной примерно в 200 км на территории, которая сейчас представляет собой Мексиканский залив. Тогда сильные волны цунами, вероятно, помогли заполнить большую часть кратера отложениями всего за несколько минут, а возможно, часов после удара. Спустя время кратер был погребен под слоями породы, образовавшейся за миллионы лет после удара.

По словам ведущего автора исследования, геолога из Свободного университета Брюсселя Пима Каскеса, к кратеру Чиксулуб не так просто получить доступ, однако он чрезвычайно хорошо сохранился. Фактически ученым необходимо было найти "правильные камни и материал", а затем применить к ним правильные методы — это позволило разгадать тайну гибели динозавров.

В ходе исследования ученые изучили образцы и применили ним термометрию слипшихся изотопов карбоната. Также известный как палеотермометр. С помощью этого метода можно восстановить древние температуры путем обнаружения содержания тяжелых связей углерода-12 и кислорода-18 в карбонатных минералах.

Изначально температура, возникшая в результате удара астероида, должна была составить десятки или тысячи градусов по Цельсию. Однако ученые не смогли найти доказательства этому — вероятно, камни попросту испарились. Однако им удалось обнаружить температуру, образовавшуюся в камнях сразу после первоначального удара. Самая высокая температура была обнаружена в камнях, собранных на глубине около 700 метров.

Авторы исследования также обнаружили, что в результате удара астероида в атмосферу, вероятно, было выброшено меньше углекислого газа, чем считалось ранее. Если это так, это могло бы уменьшить глобальное потепление и закисление океана во время последующего массового вымирания, в результате которого погибло 75% всего живого на планете.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что погубило динозавров 66 млн лет назад.