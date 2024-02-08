Згоріли в пекельній печі за 330°C: "палетермометр" показав, за якої температури загинули динозаври

Дослідники виміряли температуру кратера Чиксулуб 66 мільйонів років тому, щоб розкрити таємницю масового вимирання хижаків.

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Десятки мільйонів років тому по Землі бродили грізні хижаки. Однак події, що розгорнулися 66 мільйонів років тому, поклали край цій епосі — динозаври назавжди були стерті з лиця Землі. У новому дослідженні вчені виміряли температуру кратера Чиксулуб одразу після того, як астероїд, що вбив стародавніх хижаків, створив його 66 мільйонів років тому, пише Live Science.

Результати дослідження свідчать про те, що температура каміння, відібраного з кратера, досягла 330 °C наприкінці крейдяного періоду — 145-66 мільйонів років тому. Результати також припускають, що внаслідок удару астероїда було виділено не так багато вуглекислого газу, як передбачалося раніше. Тепер учені вважають, що нові дані можуть змінити погляд учених на масове вимирання, яке відбулося після цього удару.

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Кратер Чиксулуб утворився, коли астероїд завширшки близько 12 кілометрів на швидкості близько 43 000 км/год врізався в Землю, утворивши вирву завширшки приблизно 200 км на території, що зараз являє собою Мексиканську затоку. Тоді сильні хвилі цунамі, ймовірно, допомогли заповнити більшу частину кратера відкладеннями всього за кілька хвилин, а можливо годин після удару. Через деякий час кратер був похований під шарами породи, що утворилася за мільйони років після удару.

За словами провідного автора дослідження, геолога з Вільного університету Брюсселя Піма Каскеса, до кратера Чиксулуб не так просто отримати доступ, проте він надзвичайно добре зберігся. Фактично вченим необхідно було знайти "правильне каміння і матеріал", а потім застосувати до них правильні методи — це дало змогу розгадати таємницю загибелі динозаврів.

Під час дослідження вчені вивчили зразки й застосували до них термометрію злиплих ізотопів карбонату. Також відомий як палеотермометр. За допомогою цього методу можна відновити стародавні температури шляхом виявлення вмісту важких зв'язків вуглецю-12 і кисню-18 у карбонатних мінералах.

Спочатку температура, що виникла внаслідок удару астероїда, мала становити десятки або тисячі градусів за Цельсієм. Однак вчені не змогли знайти докази цього — ймовірно, камені просто випарувалися. Однак їм вдалося виявити температуру, що утворилася в каменях відразу після початкового удару. Найвищу температуру було виявлено в каменях, зібраних на глибині близько 700 метрів.

Автори дослідження також виявили, що внаслідок удару астероїда в атмосферу, ймовірно, було викинуто менше вуглекислого газу, ніж вважалося раніше. Якщо це так, це могло б зменшити глобальне потепління і закислення океану під час подальшого масового вимирання, внаслідок якого загинуло 75% усього живого на планеті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що згубило динозаврів 66 млн років тому.