Одинокая самка ската забеременела без партнера: ученые подозревают самца акулы

Изначально исследователи считали, что беременность можно объяснить с помощью партеногенеза, однако позже возникла куда более дикая догадка.

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Сотрудники аквариума в Северной Каролине оказались в замешательстве, пока заметили, что самка ската начала опухать. Сотрудники аквариума даже предположили, что у нее развился рак, однако на самом деле ситуация оказалось куда более загадочной, пишет Science Alert.

Сотрудники лаборатории аквариума и акул команды Ecco в Хендерсонвилле тут же провели УЗИ и заметили, что наросты были яйцами, а вовсе не раковыми опухолям. Это стало настоящей неожиданностью для исследователей, так как самка обитала в аквариуме без партнера. Впрочем, несколько теорий о том, как это произошло у ученых все же имеется.

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Одним из возможных и наиболее простых объяснений является партеногенез — процесс, при котором самка может произвести эмбрион без участия партнера, то есть без оплодотворения яйцеклетки спермой. Это достаточно распространенный механизм выживания, позволяющий сохранить вид. Как правило, партеногенез наблюдается в зоопарках, аквариумах или в самых отдаленных уголках океана.

Впрочем, на этот раз у исследователей есть и другая теория, куда более любопытная. Во время осмотра самки ученые заметили на ней следы укусов, при этом известно, что самка ската делила свой аквариум с двумя самцами бамбуковых акул с белыми пятнами.

Ученые предполагают, что самка ската могла забеременеть от самца акулы, так как акулы кусают партнеров во время спаривания. Результаты УЗИ показывают, что самка должна родить двух или трех детенышей.

По словам сотрудников, в данный момент ученые не могут подтвердить или опровергнуть эту теорию — потребуются анализы после рождения детенышей. В то же время ученые отмечают, что, возможно, после рождения они также смогут заметить визуальные подсказки о смешивании видов. Отметим, что акулы и скаты таксономически тесно связаны, а потому скрещивание теоретически возможно.

Ранее Фокус писал о том, что зоопарк разгадал тайну того, как изолированная ото всех гиббон родила.