Самотня самка ската завагітніла без партнера: вчені підозрюють самця акули

Спочатку дослідники вважали, що вагітність можна пояснити за допомогою партеногенезу, проте пізніше виникла куди більш дика здогадка.

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Співробітники акваріума в Північній Кароліні опинилися в замішанні, поки помітили, що самка ската почала опухати. Співробітники акваріума навіть припустили, що в неї розвинувся рак, однак насправді ситуація виявилася куди загадковішою, пише Science Alert.

Співробітники лабораторії акваріума та акул команди Ecco в Хендерсонвіллі одразу ж провели УЗД і помітили, що нарости були яйцями, а зовсім не раковими пухлинами. Це стало справжньою несподіванкою для дослідників, оскільки самка жила в акваріумі без партнера. Утім, кілька теорій про те, як це сталося, у вчених все ж є.

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Одним із можливих і найпростіших пояснень є партеногенез — процес, за якого самка може виробити ембріон без участі партнера, тобто без запліднення яйцеклітини спермою. Це досить поширений механізм виживання, що дозволяє зберегти вид. Як правило, партеногенез спостерігається в зоопарках, акваріумах або в найвіддаленіших куточках океану.

Втім, цього разу в дослідників є й інша теорія, куди цікавіша. Під час огляду самки вчені помітили на ній сліди укусів, при цьому відомо, що самка ската ділила свій акваріум з двома самцями бамбукових акул з білими плямами.

Вчені припускають, що самка ската могла завагітніти від самця акули, оскільки акули кусають партнерів під час спарювання. Результати УЗД показують, що самка повинна народити двох або трьох дитинчат.

За словами співробітників, наразі вчені не можуть підтвердити або спростувати цю теорію — будуть потрібні аналізи після народження дитинчат. Водночас учені зазначають, що, можливо, після народження вони також зможуть помітити візуальні підказки про змішування видів. Зазначимо, що акули та скати таксономічно тісно пов'язані, а тому схрещування теоретично можливе.

Раніше Фокус писав про те, що зоопарк розгадав таємницю того, як ізольована від усіх гібон народила.